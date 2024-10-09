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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Tekin, başkentteki programlarının ardından Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ne geldi.

Meçhul Asker Anıtı ve İzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Tekin'e, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra Türk kurumlarının temsilcileri eşlik etti.

Şehitlikte, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Tekin, şehitlik ziyaretinin ardından tarihi Başçarşı'yı gezerek, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Dış Politika Yusuf Tekin Saraybosna Kültür Güncel

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