Milli Eğitim Bakanı Tekin, Pakistanlı öğrencileri kabul etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bütün eğitim sistemlerinin ana hedefi, dünyada barış içerisinde hep beraber yaşamamızı mümkün kılacak bir eğitim oluşturmak. Bizim asli işimiz, dünyayı yaşanabilir bir mekan olarak tasarlamak. Eğitim sistemlerinin odağında da bu olmalı." dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu'nda ülkelerinde başarı elde eden ve ödül olarak Türkiye gezisine katılan Pakistanlı öğrencileri kabul etti.

Burada konuşan Tekin, Pakistanlı öğrencileri Bakanlık'ta ağırlamaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye ile Pakistan arasında kadim dostluk bulunduğunu, tarihin her döneminde kardeşlik hukukuna sahip çıkan iki millet ve iki devlet olduklarını anlatan Tekin, bütün afetlerde, salgınlarda ve terör olaylarında Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

MEB olarak iki ülke arasındaki dostluğun devamı için çok yoğun çaba içinde olduklarını dile getiren Tekin, "Türkiye'de gençlerimiz Pakistan ile ilgili bilgi sahibi olsun, bu kardeşlik hakkında detaylıca bu hukuka sahip çıkacak bilgi sahibi olsun diye çaba sarf ediyoruz. Türkiye'de öğrencilerimiz arasında büyükelçilikle birlikte bu konuda yarışmalar organize ediyoruz. Müfredatımızın içerisinde bu dostluğu daim kılacak hususlara yer veriyoruz. Aynı çaba Pakistan'daki dostlarımız tarafından da yapılıyor." diye konuştu.

Yakın zamanda Pakistan'da FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) okullarının Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini, bunun Türkiye açısından sevindirici bir gelişme olduğunu aktaran Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

"Dünyanın her tarafında eğitim alanında bir konu unutuldu gibi geliyor bana"

Tekin, yıl başında Pakistan'a yaptığı ziyarette, nazik ev sahiplikleri için Pakistan Eğitim Bakanı Halid Makbul Siddiqui, Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Sikander Hayat, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür etti.

Seyahat dönüşü duygu ve düşüncelerini Pakistan'daki bir gazetede makale olarak yayınladığını belirten Tekin, en kısa zamanda Pakistanlılarla yeniden bir araya gelme temennisinde bulundu.

Eğitimden sorumlu kişiler olarak en iyi eğitimi verebilmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Fakat tüm bu çabalarımızın içerisinde bir şeyi ıskalıyoruz gibi geliyor bana. Biz sizlere hep kendi kariyeriniz açısından en iyi olacak şeyleri sunmanın tartışmasını yapıyoruz. Eğitim metodolojisinde, pedagojisinde yeni gelişmeleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Fakat dünyanın her tarafında eğitim alanında bir konu unutuldu gibi geliyor bana. O da şu, biz sizlere ne için eğitim veriyoruz? Asli amacımız ne? Bunu sık sık hatırlamamız gerekiyor. Bütün eğitim sistemlerinin ana hedefi, dünyada barış içerisinde hep beraber yaşamamızı mümkün kılacak bir eğitim oluşturmak. Bizim asli işimiz, dünyayı yaşanabilir bir mekan olarak tasarlamak. Eğitim sistemlerinin odağında da bu olmalı."

İnsanların birbirleriyle, doğayla, bütün alem ve canlılarla olan ilişkilerinde sorumlulukları ve uyması gereken temel referans kurallar olması gerektiğinin altını çizen Tekin, gelecek kuşaklara bırakılacak dünya anlamında bunun kendileri için sorumluluk olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğer biz eğitim sistemleri olarak sizlere bu asli işlevimizi sağlıklı verebilmiş olsaydık, bugün dünyada doğal felaketlerin büyük çoğunluğu olmayacaktı. Biz bugün sizlere bu anlamda yeterince eğitim verebilmiş olsaydık, üstümüze düşeni yapabilmiş olsaydık, dünyada barış egemen olacaktı. Biz bunu size doğru dürüst verebilmiş olsaydık eğer, dünyada adalet ve insan hakları egemen olacaktı. Eğer biz bugün İsrail'in Filistin'de 60 binden fazla kardeşimizi şehit ettiği bir vahşetten bahsedebiliyorsak, eğer biz bugün dünyada komşularının toprak bütünlüğüne ve insanların yaşama hakkına saldırmak için fırsat bekleyen ülkelerden bahsedebiliyorsak, eğer biz bugün diğer ulusları vahşice sömürmek için fırsat bekleyen devletlerden ve ülkelerden bahsediyorsak, bu başta söylediğim eğitim sistemlerini yöneten kişilerin, eğitim sistemlerini domine eden yapıların asli işlevlerini ıskalamasından kaynaklanıyor.

Sizlerden isteğim de bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bu dünyanın adil bir dünya olarak devam etmesini isteyen bir birey olarak, hep beraber dünyadaki adaletsizliklere, sömürülere ve düşmanlıklara karşı çıkmamız gerekir. Gönlüm arzu eder ki, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk dünyanın diğer ülkelerine de örnek olsun. Sizden isteğim, dünyanın imrenerek baktığı Türkiye-Pakistan dostluğunun bütün dünyaya örnek olacak şekilde gelecek kuşaklara aksettirilmesi için hep beraber çaba sarf etmemiz."

"Aramızdaki ilişkiler daha güçlü bir işbirliği düzeyine ulaşmak üzere hızla gelişiyor"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid da iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin son dönemde çok önemli hale geldiğinden bahsetti.

Türkiye'de yaşanan depremlerde ve Pakistan'daki sel felaketinde iki devletin birbirinin yanında durduğunu hatırlatan Junaid, "Aramızdaki ilişkiler daha güçlü bir işbirliği düzeyine ulaşmak üzere hızla gelişiyor. Çocuklarımızın buraya gelmesi de bunun göstergesi. Türkiye'ye gelmeleri, aslında kendi evlerine gelmiş gibi hissetmeleri demek. Sayın Bakan, çocuklarımıza bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Onlar burada sadece sizi tanıma ve bazı yerleri görme fırsatı bulmadı, aynı zamanda edindikleri deneyimleri Pakistan'da da yaşatacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve Junaid, karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Tekin, Pakistanlı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.