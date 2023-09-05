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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının...

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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Eğitim Güncel Haberler

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