Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının...
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel