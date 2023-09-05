Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk...
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz"
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel