Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk...

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz"