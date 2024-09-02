Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlere hitap etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim bu yılki birinci gündemimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere hitap etti.

Tekin, sözlerinin başında 2023-2024 eğitim öğretim yılındaki fedakarlık, gayret ve emekleri için öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

Okulların ve eğitim sisteminin kısa vadede çözülmesi gereken sorunlarıyla ilgili yoğun istişareler yapıldığını ve bunların sonunda çeşitli mevzuat değişikliklerine gidildiğini belirten Tekin, söz konusu değişikliklerin okul yöneticileri tarafından öğretmenlerle paylaşılacağını bildirdi.

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için illere gönderilen dört farklı genelgenin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan biri genel durumlarla, aldığımız genel düzenlemelerin içeriğine ilişkin sizlerle paylaştığımız bir genelge. İkincisi özellikle son zamanlarda kamuoyunun gündemine sıklıkla gelen şiddet, akran zorbalığı gibi konularda valiliklerin, il milli eğitim müdürlüklerinin ve okul yöneticilerinin riayet etmesi gereken hususlar, alınması gereken tedbirlerle ilgili bir genelge. Bir diğer genelgemizle ise altını çizerek söylemek istediğim bir şey var, bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın gerek il içi gerekse iller arası özre bağlı yer değiştirmelerin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Gönderdiğimiz üçüncü genelge bu anlamda norm fazlası, ihtiyaç fazlası öğretmen arkadaşlarımızın görevlendirmeleriyle ilgili hususları içeren bir genelgeydi. Dördüncü genelgemiz de bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılında heyecanla beklediğimiz ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin uygulamaya dönük aldığımız tedbirler ve bunların okullarımızda, eğitim kurumlarımızda uygulanmasıyla ilgili olarak bir genelge göndermiş olduk. Bunların hepsini yaklaşık bir haftalık zaman dilimi içerisinde gönderdik."

Bakan Tekin, her bir genelgenin ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle farkındalık oluşturmak amacıyla genelgelerin ayrı gönderildiğini ifade etti. Tekin, öğretmenlerden eğitim öğretim dönemi başlamadan, mesleki çalışma döneminde bu genelgelerin dikkatle okunmasını istedi.

"Birinci gündemimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"

Yeni eğitim öğretim yılında gündeme aldıkları üç önemli başlığı öğretmenlerin desteğiyle hayata geçirmek istediklerini belirten Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Bunlardan birinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en iyi biçimde uygulanması için alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümler vardı. Dolayısıyla bizim bu yılki birinci gündemimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi. İkinci önemli gündemimiz yine kamuoyunun bizden önemli beklentilerinden biri. Bilhassa 28 Şubat sürecinde yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle bitme noktasına gelen mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda başlatılan atılımları devam ettirecek şekilde çalışmalar yaptık. 10 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni yayımladık. Dolayısıyla bu yıl yeni eğitim öğretim yılında ikinci önemli başlıklarımızdan biri de bu. Üçüncüsü ise eğitim sistemimizin çekirdeğini oluşturan, ilk adımı atan kişiler, velilerimiz. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişim süreçlerine katkılarını artırmak üzere okul veli işbirliğini artırmak, bu yılki önemli gündem maddelerimiz."

Bakan Tekin, hayata geçirilen tüm projelerin uygulayıcısı olan öğretmenler ile Bakanlık arasındaki uyumun, eğitimin kalitesi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Birlikte aynı yöne bakabilmek, aynı hedefe kilitlenebilmek çok önemli. Sizler bizim ilk ve en kıymetli paydaşlarımızsınız. Sürekli gelişim içinde olmanız, bu projeleri kavramanız, içselleştirmeniz, sahiplenmeniz ve uygulamanız bizim için çok kıymetli." açıklamasında bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne vurgu yapan Tekin, "Yeni bir eğitim öğretim yılının kapısını hep birlikte araladık. İşte aralamakta olduğumuz bu kapıda sizlere emanet ettiğimiz evlatlarımızın eğitim öğretimi için bu yeni ışıkla yol almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haziran mesleki çalışma döneminde öğretmenlerin bu model üzerinde çalışma imkanı bulduğunu hatırlatan Tekin, destekleri ve geri bildirimleri için öğretmenlere teşekkür etti.

"Programın daha kolay kavranması ve uygulanabilmesi için eğitimler hazırladık"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

" Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, orta öğretim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak. Programın sizler tarafından daha kolay kavranması ve uygulanabilmesi için aşama aşama eğitimler hazırladık. Eğitici eğitimlerini 3 Haziran'da başlattık, bu süreçte 17 ana ders için 9 bin 10, 12 seçmeli ders için de 2 bin 52, toplam 11 bin 62 öğretmenimiz formatör olarak hazırlanarak eğitici belgelerini aldılar. İçinde bulunduğumuz bu hafta, yani 2-6 Eylül tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak en fazla 50 kişilik branş temelli gruplar şeklinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimleri sizlere bu formatörlerimiz tarafından verilecek. Ayrıca birinci dönem ara tatilde, okul öncesi 1, 5 hazırlık ve 9'uncu sınıfları dışında kalan diğer sınıfların öğretmenleri için de eğitimleri il koordinesinde yapacağız. Bunların yanında, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda tüm okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni incelemeleri ve eğitimleri 1 Eylül tarihine kadar tamamlandı. Uygulamanın ölçme değerlendirme süreçleri, süreç odaklı, beceri temelli ve geliştirici bir yapıda yürütülecek. Bu konudaki çalışmaları da tamamladığımızı ifade etmek isterim."

"Modelin sürekli iyileştirilmesi sizlerin de katkılarıyla sağlanacak"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen ders kitapları ve 'e-içerik'lerin hazır hale getirildiğini açıklayan Tekin, "Sizler bu materyalleri zümre çalışmaları ve sınıflarda eğitim öğretim sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu üzerinden indirerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Elbette öğrencilerinizin ihtiyaçları doğrultusunda planlamalarınızı yaptığınız zümre toplantılarını da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarını ve ders kitaplarını temel alarak yapmanızı arzu ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirilmesini öngörmekte." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim okullarında özelleştirilmiş kapsamlı gelişimsel rehberlik programı uygulanacağı bilgisini de paylaşan Tekin, "Uygulamalarınız, Bakanlık, il/ilçe milli eğitim ile okul müdürlüklerince izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak. Ayrıca modelin uygulanmasına yönelik sizlerden gelen görüşler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının izleme ve değerlendirme sistemine tek tek işlenecek. Bu sayede modelin sürekli iyileştirilmesi sizlerin de katkılarıyla sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde ortaokullar açmayı planlıyoruz"

Tekin, "İkinci önemli başlığımız, milli bir sorumluluk olarak gördüğümüz mesleki ve teknik eğitim konusu." değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hazırladığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, 10 Ağustos tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu belgede 'Herkesin bir mesleği olmalı' anlayışını esas aldık. Sektörün işbirlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak istiyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde gelecek perspektifi ve yapılacak çalışmalar başta, altında mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme, mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olmak üzere üç ana tema altında 74 strateji politika belgesinde yer aldı.

Çocuklarımızın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek için erken bir dönemde farkındalık oluşturmak üzere stratejiler belirledik. Öncelikle öğrencilerimizin mesleki eğitime ortaokul seviyesinde hazırlanmasını sağlamak için modüler mesleki eğitimi yöntemiyle 7. ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik zanaat atölyeleri oluşturuyoruz. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyesinde de inşallah 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla ortaokullar açmayı planlıyoruz. Bu ortaokulların 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında mesleki ortaokula dönüşmelerini de hedefliyoruz. Bir diğer stratejimiz de toplumumuzun doğal bir kalite güvencesi sistemi olarak kabul ettiği Ahilik kültürü ile modern eğitimi birleştirerek öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunmak üzere 'genç girişimci Ahiler' adıyla bir Ahilik hareketi başlatmak olacak."

Okul aile işbirliğinin önemine vurgu

Bakan Tekin, gündeme alınan önemli bir diğer konunun ise okul ve aile işbirliğini güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Çocukların okuldan çok daha büyük bir zaman dilimini aileleriyle geçirdiğini belirten Tekin, "Çalışmalarımızın ve verdiğimiz eğitimin, amaçladığımız noktaya varması ancak ve ancak velilerimizin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle sağlanabilir." değerlendirmesini yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızın gelişiminde velilerimizin daha bilinçli destekleri için birtakım eğitimleri planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi 'Velivizyon' adıyla bir platform oluşturduk. Okul aile işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığımız bir platform burası. 27 bölümden oluşan 'Ailem' adıyla mini bir dizi seti bulunuyor. Akademisyenlerimizle, eğitim uzmanlarımızla ve duayen oyuncularımızla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bu mini diziler EBA, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) ve Velivizyon platformlarında ulusal ve yerel kanallarda yayımlanmaya devam ediyor.

Velilerinizi bu platforma ve bu filmleri izlemeye davet etmenizi, veli toplantılarınızın gündem maddesi olarak bu platformu takip etmelerini önermenizi sizlerden özellikle istirham ediyorum. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi velilerinizi tanımanız, onları yönlendirmeniz, onlarla işbirliği içinde olmanız, öğrencilerinize daha derinden ulaşmanız da etkili bir yol. Onları yargılamadan, suçlamadan güçlü bir iletişim kanalı kurmanız, irtibatı sağlam tutmanızı ve işbirliği içinde olmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum."

2023-2024 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"nin üzerinde hassasiyetle durulduğunu ifade eden Bakan Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da bu projeye devam edileceğini bildirerek şunları kaydetti:

"Bu projeye de sizlerin yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi sahip çıkmanızı istiyorum. Sadece Türkçe ve Türk dil ve edebiyatı öğretmenlerinin değil, tüm branşlardaki öğretmen arkadaşlarımızın okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmalarına katılmalarını, öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasına, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasına, dilimizi iyi kullanmasına ve düşünce dünyasını geliştirmelerine destek olmanızı bekliyorum."

'Sınıf annesi' uygulamasına izin vermediğimizi hatırlatmak isterim"

Bakan Tekin, önceki eğitim öğretim yılında öğretmenlerden gelen görüşler doğrultusunda alınan kararları hatırlatarak, "okul veli randevu platformu" ve sınıfta cep telefonu kullanılmasının engellenmesi gibi birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Öğretmenlerden gelen geri dönüşler kapsamında bu yıl ilk defa 1'inci sınıf şube öğretmenleri ve 5'inci sınıf şubelerinin öğretmenlerinin e-okuldan otomatik olarak belirleneceğine dikkati çeken Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu çok önemsiyorum çünkü bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımız arasında ayrımcılık, öğretmen arkadaşlarımızın bir kısmını rahatsız eden durumlar ortaya çıkmaktaydı. Dolayısıyla bu attığımız adımla birçok öğretmen arkadaşımızı, birçok okul yöneticimizi ciddi bir külfetten kurtarmış olacağımıza inanıyorum. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda, kurumlarda, reklam ve tanıtımının yapılmaması ve bu materyallerin öğrencilere aldırılmamasını özellikle sizlerden istirham ediyorum. Bunların yanında sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle 'sınıf annesi' uygulamasına ve benzeri isimlerle mevzuatta yer almayan bir veli desteğine de izin vermediğimizi size tekrar hatırlatmak isterim. Sizlerin bu hususlarda dikkatli olmanızı özellikle bekliyorum. Ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından da mümkün olduğunca kaçınmanız, öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeleri yapmanız da sizlerden beklediğimiz hususlar arasında."

Tekin, öğretmenlerden, sınıf tekrarı riski olan öğrenciler için devamsızlığı önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurularak gerekli çalışmaların yapılmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın okul saatlerinde ve hatta okul saatleri dışında etkinliklerle okulu bir yuva haline getirmelerini, okulu her zaman dışarıya tercih etmelerini arzu ediyoruz. Okulda sizlerin oluşturacağı iklim her zaman dışarıdan daha cazip hale gelmeli çocuklarımız için. Bunun için sizlerin desteğini özellikle bekliyorum. Kıymetli arkadaşlar, siz öğretmenlerimizin dönüşümün öncüleri olacağını biliyorum. Yeniliğe açık yüzünüzü görüyorum. Öğrencilerinizin değişim bakış açılarından, algılama biçimlerinden haberdar olmanız, zamanın ruhunu okumanız, gelişmeleri ve bilhassa alanınızın yeniliklerini takip etmeniz, eğitimin niteliğindeki iyileşme ve yeni öğretim programlarının amacına ulaşması için sizlerin de çok iyi bildiği gibi şart."

Geçen bir yıllık süre içinde okul ziyaretlerinde ve öğretmenler odası buluşmalarında 10 binin üzerinde öğretmenle görüştüğünü belirten Bakan Tekin, bu toplantıların Türkiye genelinde sürdürüleceğini kaydetti.

Tekin, öğretmenlerin görüşleri ve beklentilerinin kendisi için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu talepleri karşılamaya elinden geldiğince devam edeceğini belirtti. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte, bu memleketin güzel günleri için içtenlikle çalışacağımıza inanın. Müsterih olmanızı istiyorum. El birliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yok Allah'ın izniyle. Sizlerin itibarını korumak ve daha da yüceltmek için çalıştığımızı, güvenliğiniz için gerekli tedbirleri aldığımızı tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Bunun 2024-2025 eğitim öğretim yılında da öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta 81 ilimizin mülki amirlerine ve kolluk kuvvetlerine hem sizlerin hem de öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı için gerekli tedbirleri alması konusunda uyarılarda bulunduk. Kültürel faaliyetlerle sanatla sporla öğrencilerimizde varoluşsal kendilik bilincini oluşturarak bize ait değerlerden beslenerek şiddete giden yolları kapatmakta bizlere düşen mesuliyeti unutmamamız gerekiyor."

"Hep beraber aynı hedefe yönelirsek başarılı olabiliriz"

Öğrenci için öğretmenin öneminden de bahseden Bakan Tekin, "Onların doğruyu eğriden, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırmalarını sağlayacak kişi, ailesinden sonra, kimi zaman da ailesinden de önce sizsiniz. Hem rol modeli olduğunuzu hem de iletişim halinde olduğunuz her öğrencinin ilham kaynağı olduğunuzu lütfen bir an için aklınızdan çıkarmayın." çağrısında bulundu.

Tekin, birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yeni eğitim öğretim yılında da sürekli vurguladığım gibi bir aile, bir ekip havasında inşallah güzel şeyler yapacağız. Toplum, kamuoyu, herkes bizden güzel şeyler bekliyor. Biz hep beraber çalışırsak, hep beraber aynı hedefe yönelirsek başarılı olabiliriz. İstişare kültürü içinde bir aile, bir ekip havasında inşallah güzel şeyler yapacağız. Ben bugün itibarıyla başlayan mesleki çalışma dönemimizin ve önümüzdeki pazartesi itibarıyla başlayacak yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, verilerimiz, sizler, Bakanlığımız, Türkiye eğitim sistemi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."