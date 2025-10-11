Milli Eğitim Bakanı Tekin, Nevşehir'de 'Kim Var' sanat etkinliğine katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu vatan için fedakarlık yapılması gerektiğinde ne yapması gerektiğini sanat yoluyla çocuklarımıza göstermek istiyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında, Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Kim Var" sanat etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Tekin, Bakanlık olarak geçen yıl uygulamaya konulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin birinci önceliğinin, ülkenin toplumsal, kültürel, tarihi değerlerine sahip çıkacak gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Vatanı ve milletine yararlı bireyler yetiştirmeyi öncelediklerini vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Yapacağımız öğretimin amacı, sizi bu ülkeye, içinden çıktığınız topluma, atalarımızın bize bıraktığı mirasa, ailelerinize ve milletimize faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrendiğiniz şeyleri de bu ülkenin faydasına kullanmak üzere yetiştirmektir. Dolayısıyla Bakanlık olarak bütün çalışmalarımızda bunu birinci hedef olarak alıyoruz. Çok iyi matematik, fizik bilen ama ülkesini, milletini, vatanını sevmeyen, vatanı için fedakarlık yapmaktan kaçınan bireyler yetiştirmek mi, yoksa ülkesini de milletini de seven ve bütün öğrendiklerini milletin yararına kullanmak isteyen bireyler yetiştirmek mi? Bizim ana istediğimiz budur. Vasfımız burası. Bugün burada bu programın iki boyutuyla örneğini göreceğiz. Sevgili milletvekilimiz Yücel Bey, bize bu konuda çok destek oluyor. Bu vatan için fedakarlık yapılması gerektiğinde ne yapması gerektiğini sanat yoluyla çocuklarımıza göstermek istiyoruz."

Konuşmasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları'nın öğrencilerle seslendirdiği şarkıları dinleyen Tekin, resim sergisini gezdi.