Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Talebin Artığını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine olan talebin her yıl arttığını belirtti. Okul ziyaretlerinde bulundu ve mesleki eğitim ile akademik eğitimin önemine değindi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine talebin her geçen yıl biraz daha arttığını belirterek, "Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Tekin, Valiliği ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

Bakan Tekin, daha sonra Vali Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

Okulda moda tasarım atölyesini gezen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çocukların eğitim alabileceği işletmeleri yasal düzenlemeler ışığında sürekli denetlediklerini söyledi.

Bütün tedbirleri aldıklarını ifade eden Tekin, "Her denetlemeden sonra da iş güvenliğiyle ilgili en küçük bir aksaklık, en küçük bir suistimal gördüğümüz işletmelerle tamamen ilişkimizi kesiyoruz ya da işletmenin bunu düzeltmesini istiyoruz. Rutin olarak bütün tedbirleri alıyoruz." dedi.

Çocukların teorik eğitimin yanında pratik eğitimi de alması gerektiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Sadece teorik eğitim yeterli değil, aynı zamanda pratik eğitimin de alınması lazım. Bu çocuklar sadece burada tahtada, akıllı tahtada ürün tasarımını görseler, ürün tasarımıyla ilgili yapılacakları görseler bir şey ifade etmiyor. Meslek teknik eğitiminin başlangıcından beri böyle. Biz de şimdi devam ediyoruz. Bugün de burada moda tasarım atölyemizde öğretmenlerimizle beraber onları dinlemek için geldik. Bir eksiklikleri var mı? SEUP (Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi) kapsamında bu atölyeyi yeniledik. SEUP bir proje. Atölye ve laboratuvar imkanlarımızın yenilenmesi kapsamındaki bir projemiz."

Bakan Tekin, 2025 ve 2026 yıllarında hem genel bütçe hem uluslararası kaynaklardan okullardaki laboratuvar ve atölye imkanlarını revize etmek üzere bir kaynak oluşturduklarını dile getiren Tekin, aynı zamanda ikiz dönüşüm kapsamında sanal ortamlarda laboratuvarları ve atölyeleri de oluşturduklarını anlattı.

Gelecek günlerde de otomotiv üzerine İstanbul ve Ankara'da atölye açılışı yapacaklarını duyuran Tekin, şöyle konuştu:

"Her çeşit elektrikli, diğer yakıtlarla çalışan otomobillerin sanal ortamda teknik aksamının öğrenciler tarafından kontrol edildiği sanal laboratuvarlarda yapıldığı atölyelerimiz... Mesleki ve teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler oluyor, yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıl toplamda meslek teknik eğitimli 9. sınıfların yüzde 39'du öğrenci tercihi, bu yıl yüzde 42. Her geçen yıl biraz daha artıyor. Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz."

Tekin, daha sonra Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.