Milli Eğitim Bakanı Tekin, Matematik Olimpiyatı'nda Madalya Kazanan Öğrencileri Kutladı

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Bakan Yusuf Tekin, Avustralya'da düzenlenen 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'nin kazandığı 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya için öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencileri kutladı.

Bakan Tekin, bu yıl Avustralya'da düzenlenen ve Türkiye'den öğrencilerin 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Avrupa'da 2'nci, dünyada 10'uncu olduğunu belirten Tekin, "5 kıtadan 100'den fazla ülkenin katıldığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda bu büyük başarıyı ülkemize kazandıran tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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