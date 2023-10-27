Milli Eğitim Bakanı Tekin, KODELİ Ödül Töreni'ne katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık bünyesinde yaklaşık 76 bin kurum bulunduğunu belirterek, "76 bin kurumun hepsiyle ilgili karar veriyoruz. Bunu yaparken, zorlanabiliriz. Çok uzak, ücra köşedeki bir okulun ihtiyacıyla Kocaeli'nin merkezindeki bir okulun ihtiyacı bir değil. O yüzden bu anlamda adımlarımızı atarken yerel yöneticilere ve mülki idari amirlerinin desteklerine çok ihtiyacımız var." dedi.

Bakan Tekin, bir dizi program için geldiği Kocaeli'de, Derince ilçesindeki Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle okulun bahçesinde kurulan Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası'nda incelemelerde bulunan Tekin, proje hakkında okul müdürü Selman Utkan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) Ödül Töreni'nde katılan Tekin, eğitim sisteminin sürekli geliştiğini, revize edildiğini belirterek, Bakanlık olarak bu anlamda güncel gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Hem teknolojik gelişmeleri hem doğal değişim dönüşüm süreçlerini hem de sosyal bilimlerdeki değişimle ilgili süreci takip ettiklerini aktaran Tekin, "Bütün bunları takip ederken etrafımızdaki doğal kaynaklarla ilgili gelişmeleri takip etmiyorsanız, bugün Türkiye'nin değişik illerinde sahip olduğumuzu yeni fark ettiğimiz doğal gaz rezervlerinden ya da petrol rezervlerinden bahsetmezsek bu bir eksiklik. Dolayısıyla bunu sürekli geliştirmek durumundayız. Etrafımızda sınırlar değişiyor, ülkeler isimlerini değiştiriyorlar, coğrafi sınırları değişiyor. Bunlardan bahsetmezsek kendi sosyal bilimlerimizle ilgili çocuklara verdiğimiz şeyi eksik vermiş oluruz." diye konuştu.

Tekin, 20 yıllık sürede birçok tarihsel olay yaşandığına işaret ederek, "Bunları revize edip müfredatımıza koymazsak gene eksiklik yapmış oluruz." dedi.

Değişen tek şeyin, eğitimin içeriği olmadığına, eğitimin fiziksel yapılarının da değiştiğine dikkati çeken Tekin, çocukluğundaki eğitim imkanlarından bahsetti.

Yeni inşa edilen okulların özelliklerini aktaran Tekin, 2002 yılına kıyasla derslik stokunu, yapı stokunu 3'e katladıklarını, en az 3,5 katı kadar öğretmen ataması yaptıklarını, bir taraftan da fiziki şartları iyileştirmeye çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Fatih Projesi'nin bir bilgisayar projesi olmadığını belirten Tekin, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.

Tekin, Fatih Projesi'nin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye genelinde Fatih Projesi başladığı andan itibaren 580 bin sınıfın akıllı tahta ihtiyacını giderdik. 580 bin sınıfı, akıllı tahta kullanabilecek internet altyapısına eriştirdik. İnternet erişim hizmeti verdik ve akıllı tahta kurduk. Bu çok büyük bir rakam Türkiye genelinde. Eksik kalan ya da yeni yapılan okullarımız ya da üzerinden 10 yıl geçtiği için teknolojik anlamda ömrünü tamamlamaya başlayan akıllı tahtalarımızı da yıl sonuna kadar değiştirdiğimizde toplamda 620 bin akıllı tahtayı okullarımızda dağıtmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu anlamda hem fiziki altyapının giderilmesiyle ilgili hem teknolojik altyapıyla ilgili yaptıklarının, eğitime verdiği önemin ne olduğunu görmeniz açısından bunu bilmenizi isterim. 2 bine yakın okulda bilişim teknolojileri laboratuvarları kurduk. Kodlama becerilerimizi bir adım öteye taşımak için BT sınıflarımızı tepeden tırnağa yenileyip, yenilikçi sınıflar adıyla başka bir projeyi hayata geçiriyoruz. Teknolojinin tam anlamıyla kullanıldığı sınıflar. Biz okullara akıllı tahtaları kurduk, işimiz bitti demiyoruz. Kurduğumuz tahtaları, kurduğumuz internet erişimini çocuklarımızın, gençlerimizin daha rahat kullanabilmeleri, daha faydalı kullanabilmeleri için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gelişimleri de takip ediyoruz. Bunu sadece öğrenci arkadaşlarımız için genç kardeşlerimiz için değil, aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımız için de benzeri süreçleri devam ettiriyoruz."

Bakan Tekin, öğrenciler için kurdukları Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) benzerini, öğretmenler için Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) adıyla başka bir altyapıda oluşturduklarını bildirdi.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini dile getiren Tekin, "Bakanlığımız bünyesinde yaklaşık 76 bin kurum var. 76 bin kurumun hepsiyle ilgili karar veriyoruz. Bunu yaparken, zorlanabiliriz. Çok uzak, ücra köşedeki bir okulun ihtiyacıyla Kocaeli'nin merkezindeki bir okulun ihtiyacı bir değil. O yüzden bu anlamda adımlarımızı atarken, yerel yöneticilere ve mülki idari amirlerinin desteklerine çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Tekin, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, eğitim öğretim süreçlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Türkiye Yüzyılı diriliş ve kıyam yüzyılıdır"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'ye örnek bir gelişme sergilediğini söyledi.

Yerel yöneticiler ve iş dünyasıyla beraber kenti daha iyi bir noktaya taşımak için yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayan Yavuz, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını idrak ediyoruz. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti birinci 100 yılını kuruluş yüzyılı olarak tamamladı. Bu ikinci yüzyıl dediğimiz 'Türkiye Yüzyılı' diriliş ve kıyam yüzyılıdır. Artık bu yüzyılda küresel iddiamızı pekiştirecek ve ecdadımızın gerçekleştirmiş olduğu hak ve adalet mücadelesini daha iyi bir noktaya taşıyacak vizyona sahibiz. Bu tür güzel projelerle geleceğin teknolojilerine yatırım yaparak gençlerimizi çağın gereklerine uygun yetiştirerek bütün imkanlarımızı seferber ederek bu iddiamızı daha da pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise bugüne kadar yaptıkları projelerde hep geleceği ve Türkiye'yi yeni yüzyıla nasıl hazırlayacaklarını düşündüklerini belirterek, bundan 100 sene önce okur yazar oranını artırmak ne kadar önemliyse bugün de çocuklara kodlamayı öğretmenin o kadar önemli olduğunu kaydetti.

Kocaeli'nin milli eğitimde hep öncü projeler yapan bir şehir olduğunun altını çizen Büyükakın, yaptıkları değerlendirmeler sonucu okullarda robotik kodlama sınıflarına ihtiyaç olduğunu gördüklerini ve bu kapsamda KODELİ Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından videokonferans yöntemiyle bağlanılan Darıca'daki Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İzmit'teki Yahya Kaptan Orta Okulu'nda kurulan kodlama atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Tekin ve protokol üyeleri, KODELİ Projesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.