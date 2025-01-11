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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kız Çocuklarının Eğitimi Üzerine Konferansa Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kız Çocuklarının Eğitimi Üzerine Konferansa Katıldı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İslamabad'da düzenlenen uluslararası konferansta, kız çocuklarının eğitimi ve Müslüman topluluklardaki zorluklar hakkında önemli mesajlar verdi. Tekin, kadınlara değer vermenin medeniyetin inşasında kritik olduğunu vurguladı ve Türkiye'deki kız çocuklarının okullaşma oranlarını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' buyuran Peygamberimiz, bizlere kadını korumanın ve ona hak ettiği değeri vermenin, bir medeniyetin inşasında ne denli kritik olduğunu göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Müslüman Topluluklarda Kız Çocuklarının Eğitimi: Zorluklar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katıldı.

Birçok ülkenin eğitim bakanlarının katıldığı bakanlar oturumunda katılımcılara hitap eden Tekin, dünyanın çoğu bölgesinde Müslüman toplulukların zulümle karşılaştığını belirtti.

İsrail'in Filistin'deki soykırımına sessiz kalan Batılı ülkelerin, Müslüman toplulukları kız çocuklarının eğitim hakkını elinden almakla itham etmesi ve böyle bir algı operasyonuna girişmesine şaşırdığını ifade eden Tekin, "Müslüman toplulukların eğitime kadın ya da erkek ayrımı gözetmeksizin tüm insanların temel hak ve hürriyetlerine yaptığı vurguyu ifade eden bu toplantıyı önemsiyorum. İslam dünyasında kız çocuklarının eğitimi gibi hayati bir meselede ortak hedefler belirlemek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek adına, medeniyetimizin insani ve ahlaki mirası doğrultusunda yeni ufuklar açacak bu kıymetli zeminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İslam medeniyetinin hakikatin izinde yürüyen insana yol haritası sunduğunu, insanlık tarihinin ilim ve irfan birikimine öncülük ettiğini vurgulayan Tekin, "Matematikten tıbba, astronomiden felsefeye kadar pek çok alanda insanlığa kazandırdığı eserler, bu medeniyetin bilgiye ve bilime verdiği değerin açık bir tezahürüdür. Ancak bu miras, sadece bir övünç kaynağı değil, aynı zamanda bir sorumluluktur." açıklamasını yaptı.

"İnsanı merkeze alan bir eğitim anlayışını yeniden inşa etmemiz gerekmektedir"

Bakan Tekin, "'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' buyuran Peygamberimiz, bizlere kadını korumanın ve ona hak ettiği değeri vermenin, bir medeniyetin inşasında ne denli kritik olduğunu göstermiştir" ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kız çocuklarının eğitimi meselesi, bu emaneti hakkıyla yerine getirme sorumluluğumuzun en temel ve en hayati gerekliliklerinden biridir. Bu çerçevede, modern çağın meydan okumalarına uygun, insanı merkeze alan bir eğitim anlayışını yeniden inşa etmemiz gerekmektedir. Bugün burada ele aldığımız mesele insanlığın geleceğini şekillendirecek bir eğitim vizyonu geliştirme gayretidir. Hal böyleyken, İslam toplumlarında Müslümanlar arasında kız çocuklarına ilişkin negatif bir ayrımcılık yapıldığına ilişkin algıyı yıkmak, bu algıyı yıkmak için çaba sarf etmek, bugün burada bir araya gelen bu topluluğun kuşkusuz ana vazifelerinden bir tanesidir."

Türkiye'deki kız çocuklarının okullaşmasının örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemimiz içerisinde şu anda kız çocuklarımızın okullaşma oranı ilköğretim düzeyinde yüzde 95,6, ortaöğretim düzeyinde yüzde 92, yükseköğretim düzeyinde de yüzde 50'ye yakındır." bilgisini paylaştı.

Tekin, eğitim bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Bakan Tekin, konferansın katılımcılarından Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Kendirbayeva Dogdurkul Sharsheevna ile eğitim alanındaki işbirliğini görüşmek üzere ikili görüşme gerçekleştirdi.

FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının Kırgızistan hükümetinin kararıyla Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi kararının önemine işaret eden Tekin, Vakfın ülkedeki faaliyetlerine desteğinden dolayı Kendirbayeva'ya teşekkür etti.

Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında devam eden işbirliklerinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Tekin, ayrıca Somali Eğitim Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Farah Sheikh Abdulkadir ve Pakistan Eğitim Bakanı Halid Makbul Siddiqui ile görüştü.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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