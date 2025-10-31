Milli Eğitim Bakanı Tekin, İranlı, Pakistanlı ve Kırgızistanlı mevkidaşlarıyla Özbekistan'da görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde İran, Pakistan ve Kırgızistan eğitim bakanları ile bir araya geldi.

Orta Asya'da ilk kez düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'na 194 ülkeden 5 binden fazla yetkili ve akademisyen katılıyor.

Bakan Tekin, konferans kapsamında bulunduğu Semerkant'ta yaptığı görüşmelerde ülkeler arasındaki eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi, eğitim işbirliği anlaşmalarının güncellenmesi ve yeni ortak program alanlarının belirlenmesi konularını ele aldı.

Tekin, ilk olarak İran Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yükseköğretim Bakanı Hüseyin Simayi Sarraf ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Tekin, "Türkiye ve İran dünyada birbirleriyle en iyi geçinen, geçinmesine de gerek olan, dünyaya örnek olan iki kardeş ülke. İlave olarak, bölgedeki gelişmeler, Türkiye ve İran ilişkilerinin daha iyi bir noktaya gelmesini zorunlu kılıyor. Biz de İran ile ilişkilerimizin güçlendirilmesini, daha iyi bir noktaya getirilmesini arzu ederiz." diye konuştu.

Bakan Tekin, Türkiye'nin komşu ülkeleriyle 1950'li yıllarda imzalanan bazı işbirliği anlaşmalarının, bugünün hızlı gelişen eğitim dinamiklerini artık yeterince yansıtamadığına dikkati çekti.

Ortak diploma programlarının, elektronik ortamda yürütülen eğitim faaliyetlerinin ve uluslararası uygulamaların mevcut anlaşmalarda hukuki zemin bulmakta zorlandığını kaydeden Tekin, bu nedenle eğitim alanındaki işbirliklerinin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği hızda revize edilmesinin önemini vurguladı.

Bakan Sarraf da yeni işbirliği sözleşmelerine ihtiyaç olduğunu, eğitim alanındaki gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini dile getirerek, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dünyadaki en güçlü ikili ilişkilerden biri olduğunu vurguladı.

Sarraf, Türkiye'de çok sayıda İranlı üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü, benzer şekilde İran'da da Türk öğrencilerin öğrenimlerine devam ettiğini söyledi.

"Türkiye, Pakistan'ın her zaman yanında yer alıyor"

Bakan Tekin, Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Wajiha Qamar ile görüşmesinde geçen hafta ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin organizasyonuyla 100 civarında öğrenciyi Türkiye'de misafir ettiklerini söyledi.

İki ülkenin de sahip olduğu tecrübe ve birikimi birbiriyle paylaşmalarının yararlı sonuçlar doğuracağında hemfikir olduğunu anlatan Tekin, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin tecrübelerini aktarmaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Bakan Qamar da iki ülke arasındaki ortak eğitim konularının geliştirilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Qamar, "Türkiye, Pakistan'ın tüm alanlarda her zaman yanında yer alıyor. Bundan dolayı Türkiye'ye minnettarız. Pakistanlı öğrencilerle de bir araya geldim, onlar da müteşekkir olduklarını söylediler. Türkiye ile siyasi, ekonomik ve eğitim gibi tüm alanlarda ilişkilerimizi sürdürmeye hazırız ve bundan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz"

Bakan Tekin, Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendırbaeva ile de görüştü.

Görüşmede Türk dünyası ile eğitim işbirlikleri geliştirmeye büyük önem verdiğine işaret eden Tekin, daha önceki bazı anlaşmaların revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Tekin, eğitimde yeni gelişmelerin olduğuna dikkati çekerek, "Tecrübe paylaşımını yaparken sürekli kendimizi ve bu ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Arkadaşlarımız bir uluslararası sözleşmeye nihai halini verdiler. Bunu Ankara'da ya da Bişkek'te imzalayabiliriz." diye konuştu.

Kırgızistan'da Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüğünü dile getiren Tekin, bu kurumları önemsediklerini söyledi.

Tekin, Bakanlık olarak yapay zeka konusuna özel önem verdiklerini, bu konuda altyapıyı oluşturmayı sürdürdüklerini, öğrenci ve öğretmenlerle teknolojinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya çok hızlı gelişiyor, eğitim teknolojileri çok hızlı gelişiyor. Tüm bu gelişmeleri takip ederken yerel unsurların da ihmal edilmemesi gerekiyor. Etik unsurların ihmal edilmemesi lazım. Hem programlarımızda hem de ders kitaplarımızda bu gelişmeleri takip ediyoruz, yerel unsurları entegre ediyoruz, bu etik unsurlar konusuna müfredatımızda yer veriyoruz.

Her yıl ülkemizde yaklaşık 200 milyon ders kitabını ücretsiz basıp dağıtıyoruz. Ayrıca bu kitapların tamamı bir portalda kayıtlı. Ders kitaplarında ve programındaki verilerin gündelik hayatta beceriye dönüşmesiyle ilgili uygulamalar elektronik ortamda çocuklarımızın kullanımına açılmış durumda. Biz bütün bu tecrübelerimizi Kırgızistan'la paylaşmaya hazırız. Bunların yanında yapay zekanın kullanımını eğitimde yaygınlaştırmaya başladık. Bu konuda da işbirliğine hazırız."

Bakan Kendırbaeva da Türkiye ile çok iyi olan ilişkileri, özellikle eğitim alanında daha da geliştirmek istediklerini ifade ederek, Türkiye'nin eğitimde yapay zekayı ve teknoloji kullanımını yakından takip ettiklerini ve takdirle izlediklerini ve bu konuda da birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi.

Kendırbaeva, "Türkiye'nin, eğitim alanında teknoloji kullanımı konusunda desteğini bekliyoruz. İnsansız hava araçları ile ilgili işbirliği yapmak istiyoruz. Genç teknisyenler yetiştirme konusunda işbirliği arzusundayız." diye konuştu.

Tekin, ikili görüşmeler yaptığı mevkidaşlarını Haziran 2026'da İstanbul'da yapılacak Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne ve 1. Eğitim Diplomasisi Forumu'na davet etti.