Milli Eğitim Bakanı Tekin, İlin Müdürüleri ile Toplantı Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Başkent Öğretmenevi'nde bakan yardımcıları ve birim amirlerinin de katılımıyla milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı.

Burada konuşan Tekin, "İl milli eğitim müdürlerimizle bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kıymetli müdürlerimizle birlikte yapacağımız çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, halk eğitimi merkezlerinin programları kapsamında yetişkinler için afet bilincine yönelik faaliyetler yapılması ve kurslar açılmasının önemini vurgulayan Tekin, "Norm kadro fazlası öğretmenlerimize ilişkin alınan tedbirlerle çok mesafe kat ettik. Bu yönde çalışmalarımızı aynı titizlikle yürütelim." dedi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmen ve öğrencilerimizin desteklenmesinde, eğitim kalitesinin artırılmasında ve maarif politikalarımızın sahada doğru ve isabetli bir şekilde uygulanmasında il müdürlerimize önemli görevler düşmektedir. Bu idrakin bilinciyle, istişarelerle çalışmalarımızı şekillendirmeye ve öğrencilerimizi daha nitelikli eğitim imkanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Toplantıya iştirak eden değerli il müdürlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum."