Milli Eğitim Bakanı Tekin, il müdürleriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki toplantıda, eğitimde kaliteyi daha da yükseltmek için ekip ruhuyla çalışmanın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında milli eğitim camiasının önemli bir misyonu olduğunu belirten Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi eğitimde daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Göreve geldiği tarihten bugüne kadar yürütülen faaliyetleri anlatan Tekin, birçok alanda hayata geçirilen uygulamaların sıkı takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Genel müdürlerin alanlarıyla ilgili sunum yaptığı, il müdürlerinin sorunları aktardığı toplantıda, fikir alışverişinde bulunuldu, çözüm önerileri ele alındı.