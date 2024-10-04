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Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Fitneye mahal vermeden çalışmalıyız'

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Fitneye mahal vermeden çalışmalıyız'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti teşkilatına seslenerek, geçmiş seçim hatalarının üstüne gidilmesi gerektiğini vurguladı. FETÖ ile mücadele süreçlerine dikkat çekerek, birlik içinde hareket edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an geldiğimiz noktada yapmamız gereken bir tek şey var. Bugüne kadarki emeklerimizin zayi olmaması için şu fitneye fesada mahal vermeyecek bir biçimde işimize gücümüze sahip çıkacağız." dedi.

Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılan Tekin, teşkilat mensuplarına seslendi.

Tekin, siyasetteki uzun yıllara dayanan deneyiminden bahsederek, seçim sonuçlarını değerlendirirken başkalarının değil, teşkilatın kendi eksiklerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Tekin, şu an yapılması gerekenin, geçmiş seçimlerde yapılan hataların üzerine gitmek ve bunları düzeltmek olduğunu belirtti.

FETÖ ile mücadele sürecinde dershanelerle ilgili alınan kararlarda önemli bir rol oynadığını hatırlatan Tekin, 2013'te FETÖ'nün medya organlarından gelen tehdit ve fitne girişimlerine dikkati çekti.

Tekin, o dönemde FETÖ'nün AK Parti teşkilatlarına fitne sokma stratejisinin nasıl uygulandığını anlatarak, şu anda da benzer bir dönemde olduklarını ifade etti.

Yaklaşan kongre süreçleri ve yerel seçimler öncesinde parti içinde fitneye zemin hazırlayacak tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Tekin, partililerin birlik içinde hareket etmesi, kişisel tartışmalara girmemesi ve teşkilat mensuplarının birbirine kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Tekin, 22 yılda elde ettikleri kazanımları kaybetmemek için fitneye yer verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"22 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızla başlayıp her kademedeki arkadaşımızla canımızı dişimize takıp çalıştık. Aleni şekilde yargıya konu olmuş biçimde tehditler, şantajlar, fiziki saldırılarla karşı karşıya kalarak bir mücadele yürüttük ve bir noktaya geldik. Şu an geldiğimiz noktada yapmamız gereken bir tek şey var. Bugüne kadarki emeklerimizin zayi olmaması için şu fitneye fesada mahal vermeyecek bir biçimde işimize gücümüze sahip çıkacağız. Milli Eğitim Bakanı olarak bizler gecemizi gündüzümüzde kattık. Evimize gittiğimiz yok. Koşturuyoruz. Bir dakikayı bile boş geçirmeyecek şekilde nasıl insanlara ulaşırız, nasıl kendimizi anlatırız, nasıl yeniden gönül alma sürecini yürütürüz diye çaba sarf ediyoruz."

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı olarak müfredat değişiklikleri, disiplin düzenlemeleri ve öğretmenlerin sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Tekin, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere aldırmadığını ve doğru bildiği yolda ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Medya

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