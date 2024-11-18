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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Filistinli Çocukların Eğitim Hakkını Kandırdı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Filistinli Çocukların Eğitim Hakkını Kandırdı
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Bakan Yusuf Tekin, COP29 toplantısında Filistinli çocukların eğitimden mahrum bırakıldığını ifade ederek, İsrail'in insan hakları ihlallerini kınadı ve Türkiye'nin eğitim stratejilerinde iklim değişikliği konularına ağırlık verdiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Filistinli çocukların eğitim öğretim hayatından, temel hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakıldığını belirterek, İsrail'in insan hakları ihlallerini ve dünya barışına yönelik zulmünü kınadı.

Tekin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen "Eğitimi yeşilleştirme ve insan gelişimi" başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıda Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Direktörü Salim el-Malik de yer aldı.

Tekin, yaptığı konuşmada, "Filistinli çocuklar, eğitim öğretim hayatından, temel hak ve hürriyetlerinden yoksun bırakılıyor. İsrail'in insan hakları ihlallerini ve dünya barışına yönelik yaptığı zulmü kınıyorum." dedi.

Türkiye'nin eğitim öğretim sistemine bugünkü toplantıda konuşulan konuları sürekli dahil etmeye çaba gösterdiklerini belirten Tekin, eğitim öğretim programlarında uluslararası raporlar ve uluslararası göstergeler ışığında bazı revizyonlar yaptıklarını bildirdi.

Tekin, revizyonlardan en önemlisinin iklim değişiklikleriyle ilgili konular olduğunu dile getirerek, "Dayanıklı, dengeli ve çevresini koruyan bir kuşak yaratmak konusunda istekliyiz." dedi.

Ders kitaplarının tamamına çocukların insanlığın ortak mirası olan temel değerleri, temel kazanımları korumaları adına ifadeler yerleştirdiklerini belirten Tekin, "Çocuklarımızın bu konu ile ilgili bir farkındalık oluşturmasını, hassasiyet sahibi olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, çocukların iklim, çevre ve yenilikçi çözümler hususunda dersler aldığını kaydederek, müfredata ayrıca afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık konularının da alındığını bildirdi.

Yeşil ekonomiye geçişi destekleyen eğitim stratejisi geliştirmenin, yeşil istihdam fırsatları yaratmanın, çevreye duyarlı sektörlerde iş gücünün yetkinliğini arttırmanın üretmeye çalıştıkları modelin önemli başlıklarından olduğunu belirten Tekin, "Bu tür etkinliklerin, ülkelerimizde insanlığın ortak mirası olan ve gelecek kuşaklara karşı hepimizin sorumlu bulunduğu doğa, temel hak ve hürriyetler gibi konularda önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Biz de bu sürece katkı sağlama amacındayız." ifadelerini kullandı.

Tekin, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti

Bakan Tekin, temasları kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Cahit Bağcı'dan Azerbaycan'daki eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakü Türk Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin'e okulun ihtiyaçları ve çalışmalar konusunda bilgi verildi.

Tekin, İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" temalı Türkiye standını ziyaret etti

Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP29'un Yeşil Bölgesi'nde kurduğu "Sıfır Atık" temalı Türkiye standını da ziyaret etti. Tekin'e stantta yapılan tanıtımlarla ilgili bilgi verildi.

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, COP29'un kardeş ülke Azerbaycan'da yapılmasından ve başarılı bir organizasyonun hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tekin, "Bu dünya hepimizin. Dünyanın mirasını gelecek nesillere aktarmak konusunda hepimiz temkinli davranmalıyız. Dünyada bugün kullandığımız imkanlar üzerinde çocuklarımızın, torunlarımızın da hakkının olduğunu bilerek davranmak durumundayız. COP29, buna dikkat çekmek isteyen bir konferans. İnşallah doğayı kullanmak yönündeki hassasiyeti hep beraber geliştirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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