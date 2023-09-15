Milli Eğitim Bakanı Tekin Esenler'de defter dağıtım törenine katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Emrah Sağaz İlkokulu'nda Esenler Belediyesi tarafından geri dönüştürülen defterlerin dağıtım törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Emrah Sağaz İlkokulu'nda Esenler Belediyesi'nin projesiyle geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilmiş okul defterlerinin dağıtım törenine katıldı. Törende, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur yer aldı. Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin geri dönüşüm temalı resim yarışmasına hazırladığı eserlerin sergisine ziyarette bulundu. Bakan Tekin programda konuşma da gerçekleştirirken, konuşmasının ardından sahnede öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

"GÖREREK UYGULAYARAK YAŞATARAK ÖĞRETEN BİR PROJE"

Bakan Tekin, "Bugün burada bizi bir araya toplayan etkinliğin benim için 3 kritik başlığı var. Bir tanesi, ahlaki, insani olarak atıklarla dünyayı kirletmemize, gelecek kuşakların sağlıklarını, yaşamlarını ellerinden almaya hakkımız yok. Bu proje ile bu anlamda bir duyarlılık oluşturmuş oluyoruz. İkinci boyutu ekonomik boyutu buradan bir döngü, kazanç elde edilmiş o da Esenler halkına, genç kardeşlerimize de paylaştırılmış. Bu da oldukça güzel bir boyutu. Benim Milli Eğitim Bakanı olarak dikkatimi çeken asıl boyutu ise pedagojik boyutu. Çocuklarımıza bu dünyanın sadece bize ait olmadığını, bize atalarımızdan, dedelerimizden miras kaldığını, bizim de aynı şekilde gelecek kuşaklara miras bırakmamız gerektiğini yaşayarak, görerek uygulayarak öğreten bir proje olduğu için. Bu üç boyuttan dolayı bu projeyi akıl eden kişileri tebrik ediyor, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Yeni eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eğitim öğretim sürecine bu türden katkı, destek vermek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu, kendilerine samimiyetle teşekkür edeceğimizi belirtiyorum." dedi. Bakan Tekin, daha sonra alandan ayrıldı.