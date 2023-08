Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık görevine başladığı günden itibaren "Öğretmenler Odası Buluşmaları" ile öğretmenlerle bir araya geldiğini belirterek, "Her bir görüşmemizden sonra çözülmesi gereken, orada dile getirilen problem her neyse, onunla ilgili atılması gereken adım,...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık görevine başladığı günden itibaren "Öğretmenler Odası Buluşmaları" ile öğretmenlerle bir araya geldiğini belirterek, "Her bir görüşmemizden sonra çözülmesi gereken, orada dile getirilen problem her neyse, onunla ilgili atılması gereken adım, çıkartılması gereken ikincil mevzuat, genelge, her ne gerekiyorsa o tür adımları atıyoruz." dedi.

Bakan Tekin ve beraberindeki AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Pasinler ilçesinde Erzurum Halk Oyunları ekibince karşılandı.

Daha sonra parti binasına geçen Tekin, ilçe teşkilatı üyeleriyle sohbet etti.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, mayıs ayındaki genel seçimin dünyada en çok takip edilen seçimlerden biri olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 21 yıldır iktidarda olduğunu, bu durumunun Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından çok kritik olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Genellikle Türkiye'de siyaset seçimle sona erer. Siyasi partilerin genel başkanları ya da genel merkez organları seçimden sonra bu işleri çok dikkate almazlar. Türkiye'de de böyledir. Bir sonraki seçime kadar pek uğramazlar ama Sayın Cumhurbaşkanı'mız bambaşka bir portre çiziyor. Bize söylediği şey şu; 'Biz, bize oy veren, bizi dünyada bu kadar konuşulur bir ülke haline getiren Anadolu irfanına, bizim vefa ve teşekkür borcumuz var.' Bize talimatı, 'Anadolu'yu karış karış dolaşıp bu irfanı, bu bilgeliği en azından bir teşekkürle taçlandıralım, bir teşekkürle de olsa cevap verelim.' "

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bakanlığın misyonunu hayata geçirebilmek için Anadolu'nun kılcal damarlarındaki öğretmenin, öğrencinin, velinin ve her kesimin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Tekin, "Bu misyonu ifa edebilmek için sahadan, Anadolu'nun her tarafından haberdar olmak adına kendi Bakanlığımızla ilgili birimleri görmek, yapılacakları yerinde tespit etmek adına ikinci bir görevimiz de bu. Bugün bunu da yapacağız. Genelde Erzurum'un, özelde Pasinler'de ziyaret edeceğimiz diğer ilçelerin eğitim altyapısı anlamında eğitime erişimde fırsat eşitliğini temin etmek adına, eğitimin niteliğini artırmak adına yapabileceğimiz ne varsa yerinde istişarelerle bunları gündemimize almak ve yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bakanlık görevine başladığı günden itibaren "Öğretmenler Odası Buluşmaları" ile öğretmenlerle sohbet ettiklerini anımsatan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Her bir görüşmemizden sonra çözülmesi gereken, orada dile getirilen problem her neyse, onunla ilgili atılması gereken adım, çıkartılması gereken ikincil mevzuat, genelge, her ne gerekiyorsa o tür adımları atıyoruz. Bugün de burada yapacağımız istişarelerden sonra gerek yatırım programımızın revizyonu açısından gerek alınması gereken tedbirler açısından gerek yapılması gereken düzenlemeler açısından ödevlerimizi alıp gideceğiz. Ancak bu şekilde çalışarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği Cumhuriyet'in yüzüncü yılını tamamladığımız şu günlerde, önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa etmek adına biz de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz."

Bakan Tekin ve beraberindekiler daha sonra Atilla Dölekli Camisi'nde cuma namazı kıldı, Pasinler Belediyesini ziyaret etti.