Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da iftar programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar, milleti sokaklara davet ediyorlar. Mübarek ramazan gününde hoşgörünün, milli birliğin ve beraberliğin en sert biçimde cereyan etmesi gereken günlerde milleti sokaklara davet ettiler. Ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum." dedi.

Tekin, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve bayram tebriklerini iletti.

Ramazan ayının, Ramazan Bayramı'nın, dini günlerin, milli günlerin ve milli bayramların kendileri, toplumları, milletleri için önemli günler ve değerler olduğunu ifade eden Tekin, "Bugünlerde milli birlik ve beraberliğimiz, milletimizin bir arada bulunma arzusu, gelecek kuşaklara aksettirecek şekilde heyecanla kutlanıyor." diye konuştu.

Tekin, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olan günlerde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İşte şu anda böyle bir dönemde yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Dünyada Gazze'den tutun Myanmar'a kadar Türkiye'nin desteğini ve yardımını bekleyen milyonlarca Müslüman var. Böyle bir ortamda milli birliğimizin hem bize hem ümmete maksimum faydasının olacağı bir dönemde bizler maalesef içeride bu milli birlik ve beraberlik duygusunu sabote eden bölücü, ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir siyasetle karşı karşıyayız."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ramazan ayının başında okullara bir yazı gönderdiklerini hatırlatan Tekin, okullarda milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek ve bunu gelecek kuşaklara aksettirecek etkinlikler yapılmasını söylediklerini belirtti.

Tekin, ayrıştırıcı dil kullanan siyasi partinin temsilcilerinin o gün kendilerine itiraz ettiğini anlatarak, "Ben de bir karşı cümle kurdum ve dedim ki siz bize cadılar bayramını yasakladığımız gün de itiraz etmiştiniz. Biz cadılar bayramını yasakladığımız için itiraz ediyorsunuz. Niye 'cadılar bayramını yasaklıyorsunuz' diye itiraz ediyorsunuz? Biz ramazanla ilgili genelge gönderiyoruz yine itiraz ediyorsunuz. Siz kimden yanasınız, milletten yana mısınız, milleti ayrıştırmak ve bölüştürmekten mi yanasınız? Bunu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar, milleti sokaklara davet ediyorlar. Mübarek ramazan gününde hoşgörünün, milli birliğin ve beraberliğin en sert biçimde cereyan etmesi gereken günlerde milleti sokaklara davet ettiler. Ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Milleti sokağa davet ederek mi milli birliği ve beraberliği pekiştireceksiniz? Milli sermayeyle kurulmuş şirketleri boykot etmeye çağrılar, ne tuhaf değil mi? Gazzeli kardeşlerimize günlerdir zulmeden İsrail'i destekleyen firmaları boykota teşvik etmeyen siyasi partinin lideri, milli sermayeyi, Anadolu sermayesiyle kurulmuş şirketleri boykota davet etti. Ben anlamakta zorlanıyorum. Siyaset, siyasetçiler, siyasi partiler ülkemizi, demokrasiyi, hukuk devletini, milli birlik ve beraberliği hayata geçirmekle mükelleftir. Milletin birliğini, milletin beraberliğini bölmek ve parçalamakla uğraşmamalılar. İnşallah bu ramazan bu tür siyasetin son örneğini yaşamış oluruz."

Tekin, milletin bayramını kutladı.

İlahi ve müzik dinletisi sunulan program, topluca yapılan iftarın ardından bayramlaşmayla sona erdi.