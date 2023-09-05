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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları...

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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Eğitim Güncel Haberler

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