Milli Eğitim Bakanı Tekin, EBA'dan öğretmenlere seslendi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA), öğretmenlerin ve öğrencilerin yeniden başucu kaynağı haline dönüşeceğini bildirdi.

Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayınında öğretmenlere hitap etti.

Yeni eğitim öğretim döneminin velilere, öğretmenlere, öğrencilere ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Tekin, yayına katılan bakan yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Kemal Şamlıoğlu ve Nazif Yılmaz'ı takdim etti.

Bakan yardımcıları da söz alarak görev alanlarına ilişkin öğretmenlere bilgi verdi.

Bakan Tekin, merkez ve taşra teşkilatı, 1 milyonu aşkın öğretmenle, çalışma hukukuna saygı gösteren, birlikte çalışabilen ekip ruhuyla çalışmak istediklerini belirterek, bakan yardımcılarıyla uzun yıllar bakanlık içerisinde çok farklı pozisyonlarda beraber çalıştıklarını aktardı.

Haziranın başından itibaren Bakanlıkta yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yapılan hazırlıkları anlatan Tekin, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede eğitim öğretim sürecine ilişkin ciddi tedbirler aldıklarını vurguladı.

Bölgede yıkılan, hasar gören dersliklerinin yeniden yatırım programına alınması açısından planlamaları yaptıklarını bildiren Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenlerin konaklama problemleriyle aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Yeni mevzuat bu hafta yayımlanacak

Bu süreçte mevzuatta yapılan düzenlemelere değinen Tekin, "Önümüzdeki günlerde de başta ortaöğretim yönetmeliği olmak üzere temel eğitim, hayat boyu ve ölçme değerlendirmeyle ilgili yönetmelik hazırlıklarımız da tamamlandı. Bu hafta içerisinde bunlardan bir kısmı yayımlanmış olacak." bilgisini paylaştı.

Öğretmenlerin yer değişikliğine ilişkin yaptıkları düzenlemeleri istişarelerle hayata geçirdiklerinin altını çizen Tekin, eğitim öğretim ortamlarını ve niteliğini artıracak bir süreç içinde olduklarını, bunun yanında meslektaşı öğretmenlerin karşı karşıya bulundukları problemlerin çözümü, itibarlarının korunması noktasında aldıkları tedbirlere ve disiplin uygulamalarına ilişkin hayata geçirecekleri çalışmaları özetledi.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu anlamda sınıfta ve okulda kendi hukuklarının korunması açısından sınıf tekrarı başta olmak üzere, devamsızlıkların, okul terklerinin azaltılması gibi konularda öğretmen arkadaşlarımızın söz sahibi olması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın çok rahatsız oldukları ve dünyanın birçok ülkesinde de benzeri uygulamaların var olduğu bir şeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle velilerimizin, okul içerisinde öğretmenlerimizle eğer bir şey görüşmek istiyorlarsa randevu takvimi içerisinde görüşmesini arzu ediyoruz. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızın da rahatsız eden disiplin uygulamaları anlamında özel hayatın gizliliği anlamında karşı karşıya kaldıkları problemleri çözmeleri için cep telefonlarıyla ilgili düzenlemelerimizi yaptık. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik."

"Öğretmeleri rahatlatacak düzenlemeyi hayata geçireceğiz"

Tekin, öğretmenlerin de cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerde kullanmamalarını istedi.

Özellikle sınıf öğretmenlerinin ilkokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf, şube ve öğretmen seçimiyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiklerini aktaran Tekin, "Bunlar da öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarını sarsıcı bir boyuta varmıştı. Belki bu yıl bunu gerçekleştiremedik ama temel eğitim yönetmeliğimiz yayımlandığında önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren ilkokullara kayıtlarda hem kayıt bölgesi açısından hem de okullardaki şube ve öğretmen seçimi açısından onları rahatlatacak bir düzenlemeyi de hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

"EBA zenginleştirilecek"

Bakan Tekin, yayımladıkları genelgede eğitim öğretimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili adımlar attıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) tekrar zenginleştireceklerine işaret eden Tekin, "EBA, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yeniden başucu kaynağı haline dönüşecek. Onunla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. İkincisi hem görsel açısından hem kullanım açısından ders kitaplarımızı tekrar gözden geçiriyoruz. Sahadan gelen arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda güncel gelişmeler ve içinde bulunduğumuz hızlı değişim, dünya koşulları içerisinde müfredatla ilgili de burada sürekli bir güncelleme süreci olacak." şeklinde konuştu.

Öğretmenlerle buluşmalarında, müfredatta bazı derslerin ağırlığı ve diğer hususlarla ilgili önerilerin geldiğini dile getiren Tekin, "Bunlar bize ulaştıkça da Talim Terbiye Kurulumuzla gündeme alarak müfredat sürecini canlı, dinamik bir hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin bazı hususların Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, alacakları tedbirlerle ilgili gerekçeli kararı beklediklerini söyledi.

Bu karar yayımlandıktan sonra bir yasalaşma sürecinin gerekip gerekmediğine bakacaklarını ya da Bakanlığın mevzuatı ile süreci değerlendireceklerini belirten Tekin, "Bu konuda da öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini karşılamış olacağız." dedi.

Öğretmenlerden gelen taleplere de değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Sizlerden istirhamım; yeni eğitim öğretim yılında geçmiş 100 yılın birikimiyle, gelecek 100 yılı Türkiye Yüzyılı haline getirecek bir sürecin içerisinde hep beraber bulunmamız. Bunun karşılığı şudur. Hem cumhuriyetin 100. yılını görkemli ve samimi bir şekilde kutlamak hem de bu kutlamalar esnasında önümüzdeki yüzyılın planlarını, projeksiyonunu çizmek ve önümüzdeki yüzyılın ana gücünün Türkiye ve Türk milleti olacak şekilde hep beraber üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yüzyılı hep beraber, Türkiye Yüzyılı haline getirir ve çocuklarımızın, torunlarımızın cumhuriyetin ikinci yüzyılını kutlarken, göğüslerini kabartarak, gururlanarak kutladıkları bir dönemi biz de kendilerine yaşatmış oluruz."

Bakan Tekin, okul bahçelerinin çocukların dijital bağımlılıktan, bilgisayar oyunlarından ya da benzeri sosyal medya platformlarından uzaklaştıkları, gönüllerince vakit geçirdikleri, fiziksel aktivite yaptıkları, bu tür bağımlılıklardan uzaklaştıkları birer ortam olarak hep beraber yeniden dizayn edilmesini istedi.

Madde bağımlılığıyla ilgili daha hassas olunması çağrısında bulunan Tekin, "Bu konudaki duyumlarınızı vakit geçirmeden ilgili kurumlarla paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir ekip ruhu içerisinde hareket ederek istişare kültürüne dayalı olarak herkesi dinleyerek en doğru kararları almaya çalışan bir ekip olarak biz çalışmak istiyoruz." vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü tedbirin alınmasını istedi

Yaptıkları toplantılarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eğitim öğretim, öğretmenlerin ve okulların ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü tedbirin alınması gerektiği konusunda sürekli uyarıda bulunduğunu anlatan Tekin, "Bu konuda hiçbir teklifimizi de geri çevirmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda sizlere selamlarını ve başarı dileklerini iletmiş olayım. Hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza ben de şahsım ve Milli Eğitim ailesi adına teşekkürlerimi bir kez daha sunmuş olayım." ifadelerini kullandı.