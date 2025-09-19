Eğitimde Hepimiz Aynı Gemideyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim ve öğretimini, ülkenin kalkınmasını, dünya milletleri arasında bulunduğu yeri yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Bakan Tekin, Valilik ziyareti öncesi program dışı TOBB İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne giderek incelemelerde bulundu, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Tekin, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına, göreve başladıklarından itibaren bütün il ziyaretlerinde resmi programların dışında okullara gittiklerini söyledi.

TOBB İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettiklerini, ardından 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne geçtiklerini belirten Tekin, "Valimiz dahil hiç kimsenin haberi yok. Resmi programlar öncesinde gayriresmi güzel bir sohbet ortamı oldu. Ev sahiplikleri ve nezaketleri için öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun, hepsine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Tekin, bu ziyaretlerde güzel anların yaşandığını dile getirerek, "Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim ve öğretimini, ülkenin kalkınmasını, dünya milletleri arasında bulunduğu yeri yukarıya taşımak için çaba sarf ediyoruz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla hepimiz aynı duygularla, düşüncelerle, heyecanla, kibre kapılmadan mütevazı biçimde, gururlanmadan işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olmamız mukadder. Kesinlikle başarılı olacağız. Bu şekilde davranmaya çalışıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Tekin, Vali Selçuk Aslan ve öğrenciler tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, Vali Aslan ve ilgililerden kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da yer aldı.