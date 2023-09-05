Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenlere barınma amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 11 bin konteyner tahsis...
Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenlere barınma amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 11 bin konteyner tahsis ettiklerini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenlere barınma amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 11 bin konteyner tahsis ettiklerini bildirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel