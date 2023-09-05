Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Deprem bölgesinde) Güçlendirme yaptığımız, onarım yaptığımız okullar oldu, 48 bin dersliği elden geçirmiş, eğitim...
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Deprem bölgesinde) Güçlendirme yaptığımız, onarım yaptığımız okullar oldu, 48 bin dersliği elden geçirmiş, eğitim öğretime hazır hale getirmiş olduk."
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Deprem bölgesinde) Güçlendirme yaptığımız, onarım yaptığımız okullar oldu, 48 bin dersliği elden geçirmiş, eğitim öğretime hazır hale getirmiş olduk."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel