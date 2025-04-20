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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Şehitler Haftası" paylaşımı Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı daha güçlü yarınlara taşıyacak, evlatlarımızı milletine, bayrağına ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı daha güçlü yarınlara taşıyacak, evlatlarımızı milletine, bayrağına ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Okullarda Şehitler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı daha güçlü yarınlara taşıyacak, evlatlarımızı milletine, bayrağına ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin istiklali ve istikbali uğruna gözlerini kırpmadan can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun."

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Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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