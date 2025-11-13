Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den şehit askerlerin öğretmen eşlerine taziye telefonu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin Kayseri'de öğretmen olarak görev yapan eşlerini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın eşi matematik öğretmeni Gülşah Kuran ve Binbaşı Nihat İlgen'in eşi İngilizce öğretmeni Ülkü Öztürk İlgen'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Yaşanan elim kaza dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Tekin, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Her zaman sizlerin yanında olacağız" ifadesini kullandı.

Tekin, kazada şehit olan tüm askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
