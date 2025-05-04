Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı ve bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasına ilişkin, "Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren saldırganın hukuk önünde hesap vermesini ve siyaset kurumlarına yönelik saldırıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren saldırganın hukuk önünde hesap vermesini ve siyaset kurumlarına yönelik saldırıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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