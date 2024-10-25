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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Öğretmenlere Online Eğitim Müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Öğretmenlere Online Eğitim Müjdesi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik düzenlenecek ara tatil seminerinin çevrim içi olacağını duyurdu. Tekin, 1 Ocak 2025 itibarıyla uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürütüleceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzman ve başöğretmenlik eğitimleriyle ilgili, "Milli Eğitim Akademisiyle ilgili bir kanun çıktı. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu tür eğitimler Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyecek." dedi.

Anıttepe Ortaokulunu ziyaret eden Bakan Tekin, öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Bir öğretmenin, "Ara tatil semineri online mi olacak?" yönündeki sorusu üzerine Tekin, "Bu hafta en çok muhatap olduğum soru bu. Her gittiğimiz yerde öğretmen arkadaşlar bu soruyu soruyorlar." dedi.

Geçtiğimiz yıl seminerlerin yüz yüze yapılacağını açıkladıklarını ancak bunun bayram tatiline denk geldiğini aktaran Tekin, "Bu sene de 'yüz yüze yapalım' dedik ama her gittiğim yerde arkadaşlar talep ediyorlar." ifadesini kullandı.

Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine "Hayırlı olsun." diyerek, bu sene öğretmenlere yönelik düzenlenecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

"1 Ocak itibarıyla Milli Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek"

Bakan Tekin, başka bir öğretmenin, başöğretmenliği hak edenlerin eğitimlerini nasıl ve ne zaman alacaklarına yönelik sorusuna, "Milli Eğitim Akademisiyle ilgili bir kanun çıktı. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu tür eğitimler Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüyecek." yanıtını verdi.

20 yıllık öğretmenin test sınavına alınmasını doğru bulmadığını belirten Tekin, "Sınavı da kaldırmış olduk. Onun yerine bir eğitim paketi hazırlıyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı online, bir kısmı yüz yüze olacak. Yüz yüze olan kısımların oranı ne olacak, onu ilgili genel müdürlük şu an çalışıyor. Büyük çoğunluğu online gibi duruyor." diye konuştu.

"Bir eğitim süreci olacak ama 1 Ocak'tan sonra bunu Akademi yapacak" diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Üzerinde çalıştığımız şey şu; Akademi, yıl içerisinde bu eğitimleri sürekli versin, süresi dolmak üzere olan arkadaşlarımız da eğitimleri uygun oldukları zaman alsınlar, süresi dolunca da sertifikalarını ibra edip ünvanlarını alsınlar istiyoruz. Fakat kanun henüz yürürlüğe girmedi. 1 Ocak itibarıyla Milli Eğitim Akademisi yürürlüğe girecek. 1 Ocak'a kadar biz, sizin gibi bu ünvanı hak etmiş kişilerin başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerini 31 Aralık'a kadar planlıyoruz şu anda. Bir kısmı yüz yüze, bir kısmı online olacak şekilde. 400 bine yakın öğretmenimiz uzman ve başöğretmen ünvanı almış olacaklar. Onların eğitimleri de ona göre takvimlendirilecek."

Öğretmenlerle sohbetin ardından, okuldaki bayrak törenine katılan Tekin, öğrencilerle de fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel

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