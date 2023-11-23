Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmenlere "24 Kasım Öğretmenler Günü" ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara Şehit Öğretmen Ali Durak Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara Şehit Öğretmen Ali Durak Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul ziyaretinde öğretmen ve öğrenciler Bakan Tekin'i çiçeklerle karşıladı ve Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Tekin, ilk olarak sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve isteklerini dinledi. Daha sonra öğretmenler odasında bir araya geldiği eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Tekin, çiçek takdim etti.

Bakan Tekin öğretmenlerle sohbet etti. Tekin, her fırsatta öğretmenlerle bir araya geldiğini, istişarelerde bulunduğunu ve bu görüşmelerdeki öneriler doğrultusunda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Eğitimin asli unsurunun öğretmenler olduğunu vurgulayan Tekin, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.