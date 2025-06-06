Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Öğretmene Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

1) BAKAN TEKİN'DEN SINIF ÖĞRETMENİNE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, elinde çiçekle girdiği sınıfta ders anlatan öğretmen Nermin Altun'un doğum gününü kutladı. Büyük heyecan yaşayan Altun, hayatında aldığı en ilginç doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saat 09.30'da beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu'na gitti. Okulun giriş kapısında makam aracından inen Bakan Tekin protokolle birlikte 3-E sınıfına gitti ve kapıyı vurup elinde çiçekle içeri girdi. O sırada öğrencilerine ders anlatan Nermin Altun, karşısında Bakan Tekin'i görünce şaşırdı. Bakan Tekin'in tokalaştığı öğretmene, "Niye geldik" diye sordu. Öğretmen "Ziyaret için mi'ö deyince Bakan Tekin, "Bugün sizin doğum gününüzö diyerek çiçeği uzatıp günü kutladı ve bir de hediye paketi verdi. Duygulu anlar yaşayan öğretmen Nermin Altun, "Bu benim 30 yıllık meslek hayatımda aldığım en anlamlı hediye oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Nermin Altun'un doğum gününü kutladıktan sonra öğretmenler odasına giden Bakan Tekin, "İllere gittiğimizde doğum günü olan öğretmenlerimize sürpriz yapıyoruz. Şimdi de sizlere sohbet edelim diye geldik. Var mı bize söylemek istedikleriniz' diyerek öğretmenleri dinledi.Bakan Tekin daha sonra okul bahçesinde çocuklarla bir araya gelip balon uçurdu ve onlara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAKAN TEKİN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gün boyu ziyaretlerin ardından saat 16.30'da Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, bu adımın ülkede kardeşlik ortamını pekiştireceğini ifade etti.Erzurum'da gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, kentte devam eden okul inşaatlarının toplam değerinin yaklaşık 5 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Bakan Tekin, yatırımların tamamlanmasının ardından Erzurum'un okul ihtiyacının kalmayacağını belirtti. Konuşmasında Türkiye'nin demokratikleşme sürecine de değinen Bakan Tekin, AK Parti'nin 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana yasaklarla mücadele ettiğini söyledi. Özellikle başörtüsü yasağının kaldırılmasını önemli bir kazanım olarak değerlendiren Tekin, bu konuda muhalefeti eleştirdi.Bakan Tekin, "Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarla mücadele ettik. Ancak muhalefet bu konuda net bir duruş sergilemiyor. Türkiye'de kültürel haklar konusunda da ilerleme sağladı. Bir zamanlar Kürtçe konuşmak suç sayılıyordu. Ahmet Kaya'nın yaşadığı linç girişimini hatırlayın. Bugün ise Kültür Bakanlığı Kürtçe tiyatro oyunları sahneliyor, Kürtçe eserler yayımlanıyor, okullarda Kürtçe seçmeli dersler veriliyor. Terörsüz Türkiye süreci yeni bir dönemin başlangıcı. Bu bayram, Türkiye'nin kardeşlik iklimi için özel bir anlam taşıyor. Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk. Cumhurbaşkanımıza bu mücadeledeki liderliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmasının sonunda tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bakan Tekin, sağlık, mutluluk ve huzur temennilerinde bulundu. Kürsüden inan Bakan Tekin tören alanına gelen misafirlerle tek tek tokalaştı.