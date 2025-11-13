Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tekin, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah."