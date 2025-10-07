Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da sürpriz okul ziyareti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da sürpriz okul ziyaretinde bulundu.
Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında program yapan öğrenciler, Bakan Tekin'in sürpriz ziyaretini görünce okul girişinde "Filistin'e özgürlük" yazılı balonlarla karşıladı.
Öğrencilerin ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin selamını iletmelerini isteyen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.
Bakan Tekin, yeni eğitim müfredatıyla ilgili bilgiler verdikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle toplantı yaptı.