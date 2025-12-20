Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da öğretmenlerle doğa yürüyüşü yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Belgrad Ormanı'nda öğretmenlerle doğa yürüyüşüne katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" temasına dikkati çekmek ve güçlü bireylerin güçlü aile yapısının temeli olduğu farkındalığını oluşturmak amacıyla İstanbul'un çeşitli ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

"Her Okul Bir Aile, Her Aile Bir Okul" sloganıyla düzenlenen ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Tekin de katıldı. Bakan Tekin, 6 kilometrelik yürüyüş parkuru boyunca öğretmenlerle sohbet etti.

Yürüyüş parkurunun tamamlanmasının ardından beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde çeşitli egzersizler yapıldı. Daha sonra etkinlik kapsamında parkur üzerinde çeşitli noktalara yerleştirilen pusulaları bulan katılımcı öğretmenlere hediyeleri verildi.

Doğa yürüyüşü etkinliğinin sonunda katılımcılara çay ve simit ikram edildi.

"Öğretmenlerimizin toplumsal rolünü güçlendiren çalışmaları kıymetli buluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tekin, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle Belgrad Ormanı'nda "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldıklarını, etkinlik sonunda parkurda başarı elde eden katılımcılara hediyelerini takdim ettiklerini belirtti.

Bakan Tekin, "Bakanlık olarak 'Aile Yılı' çerçevesinde öğretmenlerimizin sağlıklı, dengeli ve değer odaklı bireyler olarak toplumsal rolünü güçlendiren çalışmaları kıymetli buluyoruz. Etkinliğe katılan kıymetli eğitim yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. ???????