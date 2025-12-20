Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da öğretmenlerle doğa yürüyüşü yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde öğretmenlerle birlikte Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında öğretmenlerle sohbet eden Bakan Tekin, etkinlikte katılımcılara hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Belgrad Ormanı'nda öğretmenlerle doğa yürüyüşüne katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" temasına dikkati çekmek ve güçlü bireylerin güçlü aile yapısının temeli olduğu farkındalığını oluşturmak amacıyla İstanbul'un çeşitli ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

"Her Okul Bir Aile, Her Aile Bir Okul" sloganıyla düzenlenen ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Tekin de katıldı. Bakan Tekin, 6 kilometrelik yürüyüş parkuru boyunca öğretmenlerle sohbet etti.

Yürüyüş parkurunun tamamlanmasının ardından beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde çeşitli egzersizler yapıldı. Daha sonra etkinlik kapsamında parkur üzerinde çeşitli noktalara yerleştirilen pusulaları bulan katılımcı öğretmenlere hediyeleri verildi.

Doğa yürüyüşü etkinliğinin sonunda katılımcılara çay ve simit ikram edildi.

"Öğretmenlerimizin toplumsal rolünü güçlendiren çalışmaları kıymetli buluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tekin, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle Belgrad Ormanı'nda "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldıklarını, etkinlik sonunda parkurda başarı elde eden katılımcılara hediyelerini takdim ettiklerini belirtti.

Bakan Tekin, "Bakanlık olarak 'Aile Yılı' çerçevesinde öğretmenlerimizin sağlıklı, dengeli ve değer odaklı bireyler olarak toplumsal rolünü güçlendiren çalışmaları kıymetli buluyoruz. Etkinliğe katılan kıymetli eğitim yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
title