Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'da vesayeti kurumsallaştırmaya çalışan karanlık odaklar, milletimizin kendi iradesine sahip çıkma azmi ve kararlılığı karşısında zamanla yok olmuştur.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'da vesayeti kurumsallaştırmaya çalışan karanlık odaklar, milletimizin kendi iradesine sahip çıkma azmi ve kararlılığı karşısında zamanla yok olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugünün, demokrasiye mutat aralıklarla darbe vuran vesayetçi odakların en trajik eylemlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatan Tekin, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'da vesayeti kurumsallaştırmaya çalışan karanlık odaklar, milletimizin kendi iradesine sahip çıkma azmi ve kararlılığı karşısında zamanla yok olmuştur." ifadesine yer verdi.

Eğitim ailesi olarak çocukların demokrasiye, hukuk devletine ve ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmaları, geçmişte yaşanan olumsuzlukları yeniden yaşamamaları için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Başta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olmak üzere, yürüttüğümüz çeşitli çalışmalarla çocuklarımızın demokrasi bilincine dair farkındalıklarını artırıyoruz. Bu vesileyle, demokrasimiz uğruna şehit edilen Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle yad ediyor; bu uğurda bedel ödeyen tüm demokrasi kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.