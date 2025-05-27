Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'da vesayeti kurumsallaştırmaya çalışan karanlık odaklar, milletimizin kendi iradesine sahip çıkma azmi ve kararlılığı karşısında zamanla yok olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugünün, demokrasiye mutat aralıklarla darbe vuran vesayetçi odakların en trajik eylemlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatan Tekin, "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'da vesayeti kurumsallaştırmaya çalışan karanlık odaklar, milletimizin kendi iradesine sahip çıkma azmi ve kararlılığı karşısında zamanla yok olmuştur." ifadesine yer verdi.

Eğitim ailesi olarak çocukların demokrasiye, hukuk devletine ve ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmaları, geçmişte yaşanan olumsuzlukları yeniden yaşamamaları için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Başta Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olmak üzere, yürüttüğümüz çeşitli çalışmalarla çocuklarımızın demokrasi bilincine dair farkındalıklarını artırıyoruz. Bu vesileyle, demokrasimiz uğruna şehit edilen Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle yad ediyor; bu uğurda bedel ödeyen tüm demokrasi kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."