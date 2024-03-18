Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Çanakkale Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, mesajında, Çanakkale'nin yalnızca bir zafer değil, aynı zamanda Anadolu'nun cesur evlatlarının, mücadele azmi, kudreti ve sarsılmaz inancının müşahhas bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Şanlı ecdadın, "Çanakkale geçilmez" dedirterek, istiklale göz dikenlere karşı nasıl bir irade sergileyeceğini tüm cihana gösterdiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitim camiamızın ve yavrularımızın, Çanakkale ruhunu idrak etmesi, bu zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, bir milletin nasıl bir iman, azim ve kararlılıkla istiklalini ve istikbalini koruduğunu anlaması hayati önem taşımaktadır. Bu şuurla, evlatlarımızı bu mübarek mirasın farkında, bilinçli ve vatanına derin bir sevgi ile bağlı bireyler olarak yetiştirme kararlılığı içerisindeyiz. Bu vesileyle bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi, rahmetle, minnetle anıyor, onların gösterdiği yolda, yüksek irade ve azimle yürüme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Çanakkale Zaferi'nin verdiği ilhamla, ecdadımızın izinde, yeni yüzyılımızı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Bakan Tekin, sosyal medya hesabından Çanakkale Savaşı'nda kayıpları sebebiyle hiç mezun veremeyen okulların, şehit düşen öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Savaşta bütün son sınıf öğrencilerini şehit veren Sivas Lisesi, Çanakkale'deki kayıpları nedeniyle mezun veremeyen Vefa Lisesi, Çapa Erkek Öğretmen Okulu, 19 Mayıs Taarruz'unda 50 şehit veren İstanbul Lisesi, savaş boyunca çok az mezun veren Galatasaray Lisesi, 1916-1917 öğretim yılında Çanakkale'de 94 şehit veren Balıkesir Lisesi, 1914-1918 şehitleri nedeniyle sadece 2 mezun veren Balıkesir Erkek Muallim Mektebi, babaları şehit olduktan sonra gönüllü olarak Çanakkale'ye giden ve hepsi vatanı için can veren Edirne Lisesi'nden 25 izci öğrenci, Çanakkale'ye koşan 2 bin 500 birinci sınıf tıbbiyeli ve onların 1921'de hiç mezun vermeyen darülfünunları, Edirne Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerinin geri dönmeyen onlarcası, 1916-1917'de mezun vermeyen Kastamonu Abdürrahman Paşa Lisesi, Trabzon, Erzurum, Konya Gazi Liseleri ve daha niceleri..."

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Çanakkale Zaferi Yusuf Tekin Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli? Yakup Fırat kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Fırat kaç yaşında, nereli? Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli?
title