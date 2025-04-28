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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin paylaşım Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çarşamba günü yapılacak 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin, "Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çarşamba günü yapılacak 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin, "Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında açıkladığı 1381 engelli öğretmen atamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesini milletle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz. Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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