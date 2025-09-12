Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 12 Eylül darbesinin 45'inci yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 45 yıl geçtiğini belirterek, "İnsan haklarının hiçe sayıldığı, hukukun rafa kaldırıldığı, zulmün, işkencelerin ve idamların bu aziz milletin evlatlarına reva görüldüğü o karanlık günler hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal'deki hesabından 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Demokrasiye karşı en büyük ihanetlerden biri olarak tarihe geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 45 yıl geçtiğini anımsatan Tekin, "İnsan haklarının hiçe sayıldığı, hukukun rafa kaldırıldığı, zulmün, işkencelerin ve idamların bu aziz milletin evlatlarına reva görüldüğü o karanlık günler hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor." ifadelerine yer verdi.

Bağımsızlığını ve millet iradesini hedef almış tüm darbelerin Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve toplumsal açıdan yıllarca geri götürdüğüne dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da aynı oyunu sahnelemek isteyenlere karşı milletimiz büyük fedakarlıklar göstermiş, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkarak hamdolsun geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam etmiştir. Eğitim ailesi olarak bizlere düşen görev, evlatlarımıza birlik ve beraberlik ruhunu aşılayarak, demokrasi bilincini erken yaşlarda kazandırmaktır. Bu idrakle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Rabb'im, milletimize ve ülkemize bu acı tecrübeleri bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle demokrasi uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."