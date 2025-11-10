Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 10 Kasım Mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, mesajında "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 87'nci yıl dönümü. Bugün bütün gönüllerde bu vedanın hüznü, bütün hafızalarda bir ülkenin yeniden doğuşu fikri var. Atatürk, tam bağımsızlığı merkeze alarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni 'ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek' görevini Türk gençliğine ödev olarak bıraktı. Bizlere de 'bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyeti' hasıl olduğunda 'vazifeye atılmak için içinde bulunacağı vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyecek' bir gençlik yetiştirme görevini tanımladı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de bu görevin bilinciyle hareket ediyoruz. Attığımız her adım, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyet'e sahip çıkma şuuruyla hareket edecek bir gençlik yetiştirmek amacına yöneliktir. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmanın gereğinin bu olduğuna inanıyoruz.

'CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ GELECEĞİN DİLİYLE YENİDEN KURUYORUZ'

Bakan Tekin mesajında şöyle dedi:

"Onun bizlere bıraktığı en değerli emanet, bir milletin küllerinden yeniden doğabileceğine dair umuttur. Cumhuriyeti yüceltme, geçmişe duyduğumuz derin bağlılık ve saygı; geleceğimize karşı mesuliyetimizdir. Cumhuriyetimizin 102'nci şeref yaşında bugün eğitimden bilime, sanattan kültüre, adaletten üretime her alanda attığımız, bölgemize ve dünyaya yön veren adımlar; bu fikri mirası koruma irademizin en somut göstergesidir. Biz, gücünü köklerinden alan ve geleceği cesurca kucaklayan nesiller yetiştirerek cumhuriyetin değerlerini geleceğin diliyle yeniden kuruyoruz; çünkü biliyoruz ki emanete sahip çıkmak; onu durağan bir şekilde muhafaza etmek değil, çağın gerekleri doğrultusunda yeniden yorumlamak, yeni değerlerle yüceltmek ve yaktığı meşaleyi daha da yükseklere taşımaktır. Bu görevimizin ifasının bir gereği olarak aklı önceleyen, merakı besleyen, başta kendisine emanet edilen Cumhuriyet olmak üzere değerleriyle güçlü bir insan yetiştirme gayreti olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da bu anlayışla inşa edilmiştir. Bu modelle hedefimiz, geçmişin birikimiyle geleceğin ufkunu birleştirmek; bilgiyi hikmetle, erdemi insanla bütünleştirmektir. Bugün maarif ailemiz olarak bu yolda birlik ve beraberlik içinde azimle yürümenin bahtiyarlığı içindeyiz. Şanlı mazimizin sayfalarında yazan en önemli satırlardan biri, milletimizin tarih boyunca en büyük gücünün bilgiye ve eğitime verdiği önem olduğudur. Bu köklü mirastan aldığımız güç ve birikimle ülkemizin dört bir yanında açılan okullar, yapılan reformlar, geliştirilen programlar yarının Türkiye'sini kurma azmimizin göstergesidir. Bu vesileyle bir 10 Kasım'da daha aziz milletimizin Milli Mücadelemizle yazdığı muhteşem destana yön veren Gazi Mustafa Kemal'i rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor; aynı zamanda onun 'muasır medeniyet' idealini, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonuyla buluşturma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere topraklarımızı vatan kılan tüm kahramanlarımızın ruhları şad, makamları ali olsun."