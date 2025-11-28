Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çapa İlkokulunda Bayrak Törenine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çapa İlkokulunda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Tekin, ziyaret ettiği Çapa İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Tekin, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Tekin, yakından ilgilendiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Ayrıca Tekin, okulda bu hafta doğum günü olan çocuklarla birlikte pasta kesti ve onlara hediye takdiminde bulundu.

Törenin ardından konuşan Tekin, "Çocuklar size teşekkür edeceğim. Bugüne kadar dinlediğim en coşkulu İstiklal Marşı'nı söylediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Tekin, daha sonra öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle istişarede bulundu.