Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup...
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel