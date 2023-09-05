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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup...

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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Bütün özel öğretim kurslarına QR kodla kimlik tanımlaması yaptık, velilerimiz bu kodları okutarak izinli olup olmadıklarını rahatlıkla görebilir."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Eğitim Güncel Haberler

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