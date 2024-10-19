Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bitlis'te AK Parti Tatvan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerleri ne ise onu da bu müfredatın içine koyduk." dedi.

Tatvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Tekin, Ahlat ve Tatvan'da yapılan kongrelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'deki demokratik siyasal yaşamın konsolide olmasına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de artık demokratik olgunluk düzeyinin çağdaş demokrasiler düzeyine geldiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Dünyanın eğitim açısından gelişmiş ülkeleri neyi alıyorsa biz de onu alıyoruz. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da Anadolu insanının bu ülkeyi bir arada tutan temel referans değerleri ne ise onu da bu müfredatın içine koyduk. Türkiye'ye özgü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti grubunun eleştirileri var. Onlara her ortamda soruyorum. Dünyadaki uygulamaları aynen almamıza mı itiraz ediyorsunuz? Siz itiraz etseniz de etmeseniz de bu değerler silsilesini ilanihaye yaşatacağız. Siz ne derseniz deyin. 14-28 Mayıs seçimlerinde halka taahhüt ettiğimiz, şurada gördüğümüz insanların kapı kapı dolaşarak 'şöyle bir eğitim modeli ve eğitim sistemini getireceğiz' diye insanlara taahhüt ettiği şeyleri hayata geçireceğiz. Şimdi bana DEM Parti ve CHP grubu itiraz ediyor. Mesela CHP grubu 'laiklikle örtüşmüyor' diyerek bana itiraz ediyor. Ben de 'getirdiğimiz model evrensel laiklik uygulamalarıyla ve uluslararası hukukun koruma altına aldığı laiklik uygulamalarıyla birebir örtüşüyor' diyorum ama Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik anlayışıyla örtüşmüyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik anlayışı ile benim laiklik anlayışım örtüşmüyor."

Bakan Tekin, dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınarak sağlanmasını laikliğin gereği olarak gördüğünü vurgulayarak, "Beni, ülkemizde sömürge mantığıyla hareket eden yabancı okullara karşı çıktığım için bir hafta boyunca Fransız televizyonları eleştirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiğimizde 15 gün boyunca Yunanistan televizyonları beni yerden yere vurdular, eleştirdiler. Müfredata Mavi Vatanı ve Gök Vatanı koyduk diye eleştirdiler. Yunanistan'ın, Fransa'nın ve CHP'nin dediğini mi yapayım, yoksa Anadolu irfanının ve insanlarının dediğini mi yapayım?" diye konuştu.

"Milletimize sayısız hizmetler yaptık"

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da esas olanın koltuk değil millet olduğunu söyledi.

Makam ve mevkilerin geçici olduğunu bildiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, "Millete eser bırakmak ve hizmet yapmak şuuruyla hareket ediyoruz. AK kadrolarla 23 yıldır bu millete hizmet ediyoruz. Milletimize sağlıktan ekonomiye, ulaşımdan eğitime, sayısız hizmetler yaptık. Bu anlamda milletimizin gönlüne girmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da AK Parti kongrelerinin şölen havasında geçtiğini belirterek, "AK Parti bir dava hareketidir. Başındaki liderimiz için canla başla çalışacağız. Etrafımız ateş çemberi, Müslümanlar katlediliyor. Dünyada sadece bir kişinin bu katliamlara karşı sesi çıkıyor. O da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Canla başla çalışarak liderimize destek olmamız lazım." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalıyız. Gazze'de bir soykırım var. Buna bir tek Cumhurbaşkanı'mız karşı çıkıyor. Rabbim bu ateşe bir su serpsin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Kapımız, gönlümüz herkese açık. İçinde vatan sevgisi olan kim varsa buyursun gelsin." diye konuştu.