Üye Girişi
Haberler
Elektrik faturalarında hesaplar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Gözler İmralı'ya çevrilmişken Kandil süreci baltalamaya başladı
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da köy okullarını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da köy okullarını ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da, yol güzergahında bazı köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da, yol güzergahında bazı köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman ziyaretinde ilk olarak İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokulu'na giden Tekin, öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı.

Sınıf kapısını çalarak içeri giren Tekin'i karşısında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler, ziyaretten duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Bakan Tekin, üçüncü sınıf öğrencilerinin düzenlediği "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında, Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde yer alan "münazara" etkinliğini izledi.

Ardından öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Tekin, burada talepleri dinledi ve sorularını yanıtladı. Öğretmenler de ziyaretinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, daha sonra İnceler Ortaokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz ziyarette bulundu. Sınıfları ziyaret eden Tekin, okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
img

Bu 3 gruba dahil olanlar özel okullarda ücretsiz eğitim alabilecek
img

Tarihi ziyaret duyuruldu! Türkiye'ye geliyorlar
img

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri

A101 16 OCAK AKTÜEL KATALOĞU A 101'e hangi ürünler gelecek? A101 16 Ocak indirimli ürünler listesi! Sülün Osman kimdir? Dolandırıcı Sülün Osman nereleri sattı? Sülün Osman'ın hayat hikayesi… Gökhan Özen Los Angeles yangınıyla ilgili ne dedi? Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.