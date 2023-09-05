Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Eylül'de çocukların bütün ders kitaplarını masalarının üzerinde bulacağını belirterek, "Bu yıl tahminim 200 milyon civarında ders kitabını çocuklarla paylaşmış olacağız." dedi.

Bakan Tekin, AAtölye'deki Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmede bulundu.

"Temmuz ayında Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda 6 madde iptal etmişti. Bu iptal edilen maddelerle ilgili yeni bir çalışmanız var mı?" sorusu üzerine Tekin, Anayasa Mahkemesinin kararını, öğretmenlerin kendilerine ait bir meslek kanunu boyutuyla incelemek gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi henüz gerekçeli kararı yayımlamadığı için iki versiyon üzerine çalıştıklarını belirten Tekin, "Gerekçeli kararı gördükten sonra eğer bu gerekçeli karar mevcut Öğretmen Meslek Kanunu'nu uygulama kabiliyetini ortadan kaldırabilecek nitelikte ise yeni bir öğretmenlik meslek kanunu çalışmamız var. Ama gerekçeli karar mevcut yasal düzenlemeyi ortadan kaldırabilir veya uygulama kapasitesini ortadan kaldırabilecek şekilde değil de daha farklı çözümlerle yürütebileceğimiz bir gerekçeli karar karşımıza çıkarsa da bu sefer mevcut kanunun üzerinde bu tür revizyonlarla yürüyeceğiz." diye konuştu.

Tekin, kasım ayında yapılması planlanan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hususlardan bir kısmı bu sınavı uygulayamayacağımız hale getiriyor. Eğer gerekçeli karar kamu otoritesine bu maddelerle ilgili bir süre tanımı yaparsa, yani 'bunu iptal ediyorum ama 9 ay, 6 ay süre veriyoruz' gibi bir süre verebilir. Anayasa Mahkemesinin kararı önümüze geldiğinde, eğer 'şu andan itibaren iptal ettik' dediğinde uzman ve başöğretmenlikle ilgili süreci yürütemeyebiliriz. Böyle bir süre verdiği zaman uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili meri mevzuat çerçevesinde sistemimiz yürüyecek. Zaten başvurularımızı aldık, kasım ayı içerisinde, 19 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam sınav var. Ondan sonra da dediğim gibi tamamen Anayasa Mahkemesinin bizi yönlendireceği hukuki sürece göre hareket etmiş olacağız."

"Bu çok büyük bir rakam"

Bakan Tekin, "Anayasa Mahkemesinden gerekçeli kararın ne zaman yayınlanacağına dair bir işaret geldi mi?" sorusuna, "Üye arkadaşlarımızla konuştuk, 'gündemimize aldık' dediler ama tabii bilemiyorum. Ortalama Anayasa Mahkemesi kararlarının yayınlama takvimine baktığımızda sadece bu karar için söylemiyorum, kendi akademik ilgi alanım itibarıyla tahminim ekim ayı içerisinde yayınlanabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi o konuyla ilgili mahkemeden herhangi bir geri dönüş aldığımdan değil. Anayasa Mahkemesinin genel uygulamasına baktığımız zaman 3 ay periyotta bu tür konularda gerekçeli kararlarını yayınladığını gördük." yanıtını verdi.

Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başladığında duruma göre kendilerine yeni takvim belirleyeceklerini söyledi.

Ücretsiz ders kitabı uygulaması kapsamında şu ana kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısına ilişkin soruya Tekin, uygulamanın AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimle ilgili üzerinde durduğu çok önemli hususlardan biri olduğunu dile getirdi.

Kendi öğrencilik dönemlerinden bahseden Tekin, "Rize'de öğrenciyken ilk dersin kitabını almak için gidip bir kırtasiyeye para ödüyorduk, çoğunlukla güz yarı yılının ortalarında elimize geliyordu. Bazen ikinci yarı yılda bile ancak yetişiyordu. Ders kitabı temininde ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi çocuklarımızın benzer bir süreci yaşamaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 Eylül yani okulları açtığımız gün çocuklarımız bütün ders kitaplarını masalarının üzerinde bulmuş olacaklar. Bu yıl tahminim 200 milyon civarında ders kitabını çocuklarla paylaşmış olacağız. Bu çok büyük bir rakam." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, "Hiç endişeye mahal yok. 170 milyon civarında şu anda zaten kitabımız ulaştı gerektiği yerlere. 11 Eylül sabahı itibarıyla kalanlar da tamamlanmış olacak ve 200 milyon civarında bir ders kitabının o gün itibarıyla dağıtılmış olacağını söyleyebiliriz." dedi.

"Kitaplarımız bilimselliğiyle ilgili kıyas kabul etmez bir noktada"

Ücretsiz ders kitaplarının performansına ilişkin soru üzerine Bakan Tekin, 2013 yılında dershanelere ilişkin sürecin başladığı takvim itibarıyla bazı verileri aktardı.

Bugüne kadar 20 milyon öğrenciye dağıtılan ders kitabının devlete maliyetiyle, piyasada o tarihte sadece FETÖ yayınevlerinin elde ettikleri pasta karşılaştırıldığındaki sonuca ilişkin bilgi veren Tekin, "Bize maliyetinin 2,5 katı kadar bir büyüklük vardı." dedi.

Tekin, sadece o zaman 38 FETÖ yayınevinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrenciler için ders ve yardımcı kitap hazırladığına işaret etti.

Pastanın büyüklüğünü görenlerin buradan sadece ekonomik rant da elde etmediğini belirten Tekin, FETÖ yayınevlerinden birisi tarafından dağıtılan bir yardımcı kitapta, 2015 yılı Ekim ayında "15 Temmuz 2016 uçurtma şenliklerine sizleri davet ediyoruz" diye bir metin olduğunu, halbuki Türkiye'de hiçbir yerde 15 Temmuz'da uçurtma şenliği olacağıyla ilgili bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Bu pastayı yöneten kitlelerin kendi çıkarlarının sekteye uğramaması için manipülasyon yaptığına dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

" 'Milli Eğitim Bakanlığının ders kitapları kötü, liseye giriş ya da üniversiteye giriş hazırlığında çocuklara hiçbir faydası yok.' Bu söylemi yaydığınız zaman bu kitapların kapağı açılmıyor ama sektöre çocuklarımızı teslim ediyoruz. Biz ne yaptık o tarihte? Biz o zamanki adıyla önce SBS sonra TEOG dediğimiz temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde velilerimize şu konuda teminat verdik. 'Bu süreçte çocuklarımıza bizim dağıttığımız ders kitapları dışında hiçbir materyalden soru sormayacağız, bütün sorularınızın cevapları burada olacak.' Aynı şeyi o tarihte ÖSYM başkanından rica etmiştim. Üniversiteye giriş sınavındaki bütün soruların lise yani ortaöğretim müfredatında ve ders kitaplarındaki karşılığıyla ilgili bize rapor verilmesini istemiştim. Dolayısıyla onlardan aldık ve bunu da kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyuna şunu deklare ettik, dedik ki 'Bizim ders kitaplarımız dışında başka bir şeye ihtiyacınız yok. Takviye istiyorsanız da zaten biz size EBA üzerinden ya da başka yerlerden verebiliriz."

Bakan Tekin, şimdi de bu söylemin yeniden egemen olduğunu belirterek, bu pastadan pay elde eden kişilerin ders kitaplarıyla ilgili bu tür olumsuz yargıları kamuoyuyla paylaştığını dile getirdi.

"Başka tür kitaplar veya başka tür yayınlardan bahsediyorlar"

Bakan Tekin, ders kitaplarının ve müfredatın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandığının altını çizdi.

"Dolayısıyla kitaplarımız bilimselliğiyle ilgili piyasadaki diğer kitaplarla kıyas kabul etmez bir noktada." diyen Tekin, şöyle konuştu:

"Onlarca öğretmen, akademisyen kitabı satır satır okumuş, yorumlar yapmış, eleştiriler yapmış, hakeme göndermiş, revize edilmiş, gözden geçirilmiş defalarca. Böyle bir yayın var. Bir de dışarıda böyle bir sürece tabi olmadan yayınlanmış bir yayın var. İçerik olarak baktığımızda bizim ders kitaplarımızın kıyas bile kabul etmeyecek düzeyde, nitelikte olduğunu iddia ediyoruz. Baskı kalitesi itibarıyla baktığımızda kitaplarımızın kalite olarak piyasadaki bu kitapların büyük çoğunluğundan çok daha nitelikli bir baskıya sahip olduğunu görüyoruz."

Bazı özel okullarda ücretsiz ders kitaplarının açılmadan geri dönüşüme yollandığı yönündeki iddialara değinen Tekin, bunu yapan birkaç özel okula ulaştıklarını belirtti.

Bunun da bir kısmının yalan olduğunu ifade eden Tekin, "Başka tür kitaplar veya başka tür yayınlardan bahsediyorlar. İşte o kamyonetlere yüklenirken verilen görüntüler var. Ama birileri bir fotoğraf çekiyor ve sonra da kamuoyunda bunu paylaşıyor. Ben bu iddialara kesinlikle katılmıyorum. Kitaplarımız gerçekten nitelikli, bunun tamamen bir manipülasyon olduğunu, yani buradaki pastadan pay almak isteyen grupların ürettiği sansasyonel manipülatif bir haber olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Liseye ve üniversiteye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11 Eylül günü sıralarda bulunacak ders kitaplarıyla hazırlanan öğrenciler bu sınavları kesinlikle kazanabilirler diyebilir miyiz?" sorusuna Tekin, şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle bu sınavlarda başarılı olacaklardır. İhtiyaç duydukları konularda da bu kitaplarla müfredatla uyumlu bir biçimde kimseye bir ücret ödemeden EBA'da her sınıf düzeyine göre hazırlanmış bu süreci destekleyecek materyallerimiz var. Öğrenciler elektronik ortamına girecek, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, kendi seviyesine uygun bir biçimde oradan yararlanacak."

(Sürecek)