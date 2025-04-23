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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan’da Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan’da Anıtkabir’i Ziyaret Etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Tekin, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak anma törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin'in başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, eğitim ailemizle huzurunuzdayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, çocuklarımızı demokrasi ve milli irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak, çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere aklıselim, kalbiselim, fikriselim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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