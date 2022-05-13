Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

AA - Elif Küçük - Güncel
Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek."

AA / Elif Küçük - Güncel

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