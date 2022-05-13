Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
AA - Elif Küçük - Güncel
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek."
AA / Elif Küçük - Güncel