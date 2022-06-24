Milli Eğitim Bakanı Özer, Tekirdağ İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'deki tüm okulların 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'na tüm ihtiyaçları karşılanmış şekilde gireceğini kaydetti.

Bakan Özer, Tekirdağ programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaretinin ardından, Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla yapılan Tekirdağ İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Özer, Tekirdağ'daki mevcut 1 milyar 66 milyon liralık yatırımın 2 milyar 25 milyon liraya yükseltildiğini, kentteki okulların güçlendirilmesi ve yeniden yapım çalışmalarının diğer illere göre fazla olduğunu söyledi.

"Yaklaşık 246 okulumuzun güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalardan geriye kalan 90 okulun güçlendirilmesini inşallah hızlı bir şekilde yapıp, ikili öğretimleri falan hepsini inşallah ortadan kaldıracağız. Bu 90 okulumuzun güçlendirilmesi için yaklaşık 500 milyonluk yatırımı Tekirdağ'a tahsis etmiş bulunuyoruz." diyen Özer, bakanlık olarak ağırlık verdikleri en önemli konulardan birinin de okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını yükseltmek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı 3 bin yeni anaokulunu bu yıl eğitime kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye 2022 yılı içerisinde kazandırmayı hedefliyoruz. 6 ay çok yoğun bir şekilde çalıştık gerçekten, 81 ilde, 922 ilçede okul öncesi eğitimi, özellikle 5 yaştaki okullaşma, okul öncesi eğitiminde yüzde 78'den yüzde 100'e çıkartmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 9 bine yakın yeni ana sınıfı dersliği hizmete aldık. 750'ye yakın da bağımsız anaokulunu hizmete aldık. Her ilimizde anaokuluyla ilgili yeni yatırımları yatırım programına dahil etmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ ilimizde de 5'i özel eğitim olmak üzere 38 yeni anaokulunu bir kısmı merkezde ve tüm ilçelerimizde yatırım programını aldık, hızlı bir şekilde inşallah bu okullarımızı da Tekirdağ'a kavuşturmuş olacağız."

Okullaşma oranı

Özer, kentte 6 Ağustos 2021'de yüzde 58 olan 5 yaştaki okullaşma oranının, bugün itibarıyla yüzde 92'ye çıktığına işaret ederek yeni anaokulu yatırımlarıyla 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 100'e tamamlayacaklarını bildirdi.

Değerlendirme toplantılarının verimli geçtiğini ifade eden Özer, "Ziyaretlerimizin en önemli noktalarından bir tanesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Biz okulların kırtasiyesinden, temizlik malzemesine, küçük onarımlarından, donatım eksikliklerine kadar tüm ihtiyaçlarını tüm illerimizde karşılayabilecek bütçemiz de var, gücümüz de var. İl değerlendirme toplantılarıyla inşallah sadece Tekirdağ'da değil, İstanbul'da değil, Türkiye'nin tüm noktalarında, 81 ilinde, 922 ilçesinde, okullarımız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'na tüm ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde girecek." diye konuştu.

"Eğitimde çok önemli dönüşümler oldu

Bakanlığın, iyi koşullarda eğitim ve öğretimin sürmesi için çalışmalarını artırarak devam ettireceğini ifade eden Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece belli yerlerde değil tüm öğrencilerin bulunduğu her yerde; İstanbul'da, Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, Şırnak'ta, Tekirdağ'da, Muğla'da... Milli Eğitim Bakanlığının olduğu her yerde, devlet tüm imkanlarıyla çocuklarımızın çok daha müreffeh bir ortamda, çok daha ihtiyaçları karşılanmış iyi bir ortamda eğitim öğretim alması için şu ana kadar nasıl destek veriyorsa, bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde destek olmaya devam edecektir. Ben tekrar bu vesileyle bu yatırımları, bu hareket kabiliyetimizi bize sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza Tekirdağ'dan şükranlarımızı sunuyorum. Eğitimle ilgili 20 yılda çok önemli dönüşümler oldu, çok önemli mesafeler alındı."