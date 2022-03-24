Son dakika... Bakan Özer: Kız çocuklarımızın okullaşma oranı erkekleri geçti

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlk defa kız çocuklarımızın okullaşma oranı, 2014 yılından itibaren erkekleri geçti. Türkiye son 20 yılda, kız çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Samsun'da valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kente eğitim yatırımları hakkında değerlendirme yapan Bakan Özer'e; Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti. Özer, bakanlığın, Samsun'da yeni eğitim binalarını yapma ve güçlendirme kapsamında yaklaşık 200 milyon liralık yatırımının bulunduğunu belirterek, "Bu yatırımı, 1 milyar 129 milyonluk yeni yatırımla 1 milyar 324 milyona çıkarmış olduk. Ciddi bir yatırımı eğitim kalitesini artırmak adına Samsun'a kazandırmış oluyoruz. Bakanlık olarak en önem verdiğimiz yeni eğitim politikalarından biri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız" dedi.