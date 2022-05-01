Milli Eğitim Bakanı Özer, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ramazan Bayramı'nı kutladı

AA - Selma Kasap - Güncel
 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özer, mesajında, mübarek ramazanın sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yeşerdiği müstesna günler olduğuna işaret eden Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta eğitim camiamızın değerli öğretmen ve öğrencileri olmak üzere milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, kardeşlik ve muhabbetle nice güzel bayramlara ulaşmak ümidiyle."

AA / Selma Kasap - Güncel

Ramazan Bayramı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İslam, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title