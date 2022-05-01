Milli Eğitim Bakanı Özer, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özer, mesajında, mübarek ramazanın sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yeşerdiği müstesna günler olduğuna işaret eden Özer, mesajında şunları kaydetti:

"Bu bayramın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta eğitim camiamızın değerli öğretmen ve öğrencileri olmak üzere milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, kardeşlik ve muhabbetle nice güzel bayramlara ulaşmak ümidiyle."