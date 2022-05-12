Bakan Özer: "Eğitime tüm vatandaşların çocuklarının erişiminin önündeki engeller kalktı"
AA - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona gelişi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.
AA / Güncel