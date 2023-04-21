Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah bu bayram günü vesilesiyle de bizler kırgınlıklarımızı ortadan kaldırıp kardeşliklerimizi yeniden tesis edeceğiz, yeniden güçlendireceğiz. Bu topraklar gönül erlerinin gönül coğrafyasına dönüştürdüğü topraklar olarak barışın daha çok yaygınlaştığı topraklar olacak." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Özer, Öğretmenevi'nde düzenlenen "Ordu Ailesi Bayramlaşması" programına katıldı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan bayramını kutlayarak bayramın sadece Ordu'ya değil, Türkiye'ye ve dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere değinen Özer, bir kez daha bu aziz milletin deprem gibi büyük olağanüstü felaketlerde vatandaşını öncelediğini gösterdiğini vurguladı.

"Onların derdine derman olmak için, derdiyle hemhal olmak için devlet millet el ele vererek 11 ilimizde seferber oldular." diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de Malatya'da 6 Şubat sabahında orada depremzede kardeşlerimizle beraberdim. Yaklaşık 45 gün orada kaldık, Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte. Bir taraftan depremin yaralarını sarmak, vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde barınma, yiyecek, içecek ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ettik, diğer taraftan da hayatın normalleşmesindeki en ana unsur olan eğitimi bölgede normalleştirmek için çaba sarf ettik. Allah'a şükür hızlı bir şekilde Malatya'mız, Adıyaman'ımız, Kilis'imiz, Diyarbakır'ımız, Gaziantep'imiz, Hatay'ımız hızlı bir şekilde toparlandı ve toparlanmaya da devam ediyor. Devletin tüm imkanları sahada. O vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde konteynerlere taşınmasında, kalıcı konutlara taşınmasında ve hayatın eski günlerine döndürülmesinde her türlü imkan orada seferber ediliyor."

Özer, Ordu'nun da tüm imkanlarının bölgeye seferber edildiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu aziz millet öyle aziz bir millet ki komşusu açken kendisi tok yattığı zaman kendisini huzursuz hissediyor. Bu aziz millet öyle aziz millet ki kendi mutluluğunu başkasının mutluluğunda arıyor. Çünkü bu topraklar rastgele topraklar değil, bu topraklar Ebul Hasan Harakani hazretlerinin, Şeyh Şabani Veli hazretlerinin, Hazreti Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin, Hacı Bayramı Veli'nin, Emir Sultanların gönül coğrafyasına dönüştürdüğü topraklar. Bu topraklarda cennetin yolu insanın kendisine bakmaktan geçmiyor. Diğerleriyle diğergam olmaktan geçiyor. Diğerlerine yardım etmekten geçiyor. İşte bu aziz millet bir kez daha tüm dünyaya olağanüstü bir durum olduğu zaman küçük kırgınlıklarını bir kenara bırakıp sahada nasıl seferber olabildiğini gösterdi. İnşallah bu bayram günü vesilesiyle de bizler kırgınlıklarımızı ortadan kaldırıp kardeşliklerimizi yeniden tesis edeceğiz, yeniden güçlendireceğiz. Bu topraklar gönül erlerinin gönül coğrafyasına dönüştürdüğü topraklar olarak barışın daha çok yaygınlaştığı topraklar olacak."

Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu aziz milleti dünyada durduracak hiç bir güç olmadığına işaret eden Özer, "Ama tek bir şartla. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme şartıyla. Onun için tüm, özellikle harici güçler bu ülkenin birliğini, beraberliğini ortadan kaldırmak için araya nifak tohumları serpmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Ama bu aziz milletin feraseti hiç bir zaman buna fırsat vermeyecek. Geçmişte vermedi, bugün de vermeyecek, yarın da vermeyecek. Bu aziz millet ve Türkiye Cumhuriyeti devleti bu topraklarda, bu coğrafyada nasıl bin yıldır yaşıyorsa bundan sonra da binlerce yıl bu topraklarda barış, huzur içerisinde sadece kendi topraklarına değil, tüm dünyaya da barış hakkında söz söyleyebilecek bir devlet olarak varlığını sürdürecek." diye konuştu.

"Öğretmenlerimizin bayramını kutluyorum"

Özer, özellikle öğretmenlerin de bayramını kutlamak istediğini belirterek, "Bizim eğitim sistemimizde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var. Hatırlayın kovid salgınında herkes can derdindeyken o güzel öğretmenler valiliklerin, kaymakamlıkların vefa gruplarında vatandaşın ihtiyaç duyduğu her türlü malzemeyi ihtiyaç noktasına ulaştırmak için çaba sarf ettiler." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin meslek liselerinde vatandaşın ihtiyaç duyduğu maskeyi, dezenfektanı, yüz koruyucuyu, siperliği, tek kullanımlık önlüğü, maske makinesini ürettiğini anlatan Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"O öğretmenler ki yine olağanüstü bir durum olan 6 Şubat depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığından bir çağrı beklemeksizin her biri sahaya seferber oldu. Günde 2 milyon yemek üretebilecek kapasiteye ulaştı. Öğretmenlerimiz sayesinde meslek liselerimiz, öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz. Günde 1 milyon 800 bin sıcak ekmek ürettiler, vatandaşa ulaştırdılar. Uyku tulumu diktiler halk eğitim merkezlerinde olgunlaşma enstitülerinde. Meslek liseleri sobalar üretti çadır için. İşte o öğretmenler şunu gösterdiler, bu öğretmenler bu ülkenin en fazla vatandaşın derdiyle hemhal olabilen, değerlerini taşıyan ve geleceğe de umutla bakmamıza neden olan en önemli kahramanlarımız. O kahraman öğretmenlerimizi, gönülden vatandaşın derdiyle derman olan öğretmenlerimizin bayramını kutluyorum."

Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı ve Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı program, protokol üyelerinin katılımcılarla bayramlaşmasıyla sona erdi.