Bakan Özer, New York'ta 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılacak
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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu yüksek düzeyli toplantıları kapsamında, New York'ta düzenlenecek 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılacak.
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu yüksek düzeyli toplantıları kapsamında, New York'ta düzenlenecek 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bakan Özer'in, New York programları kapsamında ilk olarak 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi' çerçevesinde 17 Eylül'de 'çözümler günü' konulu ön zirveye katılacağı belirtilip, "Özer, daha sonra 'Eğitim ve Öğrenme Alanlarında Gerçekleşen Kriz ve Acil Durumlarda Eğitimin Dönüşümü' konulu Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda 'Dirençli Eğitim Sistemleri İnşa Etmek' konulu panelde katılımcılara hitap edecek. Panelde finans, planlama ve koordinasyon konularına odaklanarak; eğitimin yeniden inşası için neler yapılması gerektiği hususunda fikir alışverişlerinde bulunulması amaçlanıyor" denildi.'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde ele alınacak konulara ilişkin, "2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olan Türkiye; küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarına ilişkin karar alıcı mekanizmada yer alıyor. Bu kapsamda Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde 2030'a kadar eğitimi dönüştürmek için çalışmalar ele alınacak. Zirve; eğitimi dönüştürmek için siyasi hedefler, çalışmalar, çözümler ve dayanışmayı seferber etmeyi, salgınla ilgili öğrenme kayıplarını giderme çabalarını değerlendirmeyi, mevcut ve gelecekteki eğitim sistemlerini yeniden tasarlamayı ve nitelikli eğitim hakkı ile ilgili olan sürdürülebilir kalkınma amacı arasındaki 'kapsayıcı, herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak' yönündeki ulusal ve küresel çabaları canlandırmayı amaçlıyor. Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi kapsamında ayrıca eğitimin geleceği için ortak hedefler belirlenmesi ve bazı genel unsurların çağın gereklerine göre dönüştürülmesi için çalışmalar yapılacak. BM tarafından dönüştürülmesi ve üzerinde çalışılması gereken ortak konular; 'Geleceğin Okulları ve Öğrenme Ortamları', 'Öğretmen ve Öğretim için Yeniçağ', '21'inci Yüzyıla Uygun Müfredat ve Pedagoji', 'Dijital ve Diğer Öğrenme Kaynakları', 'Önemine Uygun Olarak Eğitimin Finanse Edilmesi' gibi başlıklardan oluşuyor" açıklaması yapıldı.
Bakan Özer'in, New York temasları kapsamında ayrıca ABD'de eğitim alan Türk öğrencilerle de bir araya geleceği belirtildi.