Bakan Özer, New York'ta 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu yüksek düzeyli toplantıları kapsamında, New York'ta düzenlenecek 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Bakan Özer'in, New York programları kapsamında ilk olarak 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi' çerçevesinde 17 Eylül'de 'çözümler günü' konulu ön zirveye katılacağı belirtilip, "Özer, daha sonra 'Eğitim ve Öğrenme Alanlarında Gerçekleşen Kriz ve Acil Durumlarda Eğitimin Dönüşümü' konulu Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda 'Dirençli Eğitim Sistemleri İnşa Etmek' konulu panelde katılımcılara hitap edecek. Panelde finans, planlama ve koordinasyon konularına odaklanarak; eğitimin yeniden inşası için neler yapılması gerektiği hususunda fikir alışverişlerinde bulunulması amaçlanıyor" denildi.

Bakan Özer'in, New York temasları kapsamında ayrıca ABD'de eğitim alan Türk öğrencilerle de bir araya geleceği belirtildi.